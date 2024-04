La série des Houston Rockets est enfin terminée ! Après onze victoires de suite, les fusées ont coulé à pic face au talent de Luka Doncic (47 points).

Pour la feuille de stats de cette rencontre, c’est par ici.

Soirée décidément pleine de grosses performances mais c’est peut-être celle qui nous a le plus marqué. Est-ce que Luka Doncic est le MVP de cette saison régulière ? Si Dallas parvient à revenir un peu sur le Top 4 à l’Ouest, le Slovène aura sûrement des gros arguments mais ce qui est sûr c’est qu’il est tout simplement incroyable.

On se demandait en attaquant cette rencontre si Houston allait encore faire sa loi et Lulu a vite répondu à nos questions avec force et génie. Avec 22 points sur le seul premier quart-temps (!), Doncic a mis les siens sur les bons rails. Shoot avec la planche, gros stepback, décalages parfaits pour les copains démarqués, avec notamment une belle complicité avec Dante Exum. Luka Magic est monstrueux.

Autant on sait que parfois il peut faire le gourmand avec une sélection de shoot pas forcément optimale mais quand la magie prend et que tout rentre, on pose ce qu’on a dans les mains et on applaudit car c’est tout simplement du génie à ce niveau. 47 points en trois quart-temps, le tout avec une impression de facilité hallucinante. Personne n’a envie de croiser Luka en Playoffs.

😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Vxa4Jo9Yhf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2024

Avec 9 tirs à 3-points, Luka Doncic a égalé son record en carrière sur un match. Doncic entre également dans l’histoire des Mavericks en égalant (très temporairement) le record de tirs primés sur une saison (257).

Luka Dončić went 9-of-16 from 3 tonight, tying the single-season franchise record for most 3s made (257).

Tim Hardaway Jr. went 3-of-6 from deep to reach 200 3FGM for the 4th time in his last 5 years. He has more 200-3FGM seasons (4) w/ Dallas than every other Mav combined (3). pic.twitter.com/jNbna6FzU6

— Mavs PR (@MavsPR) April 1, 2024

En face, c’est un coup d’arrêt pour Houston, qui a en plus vu Golden State et les Lakers l’emporter dans la même soirée. Il n’y a néanmoins que deux matchs d’écart avec les Dubs donc tout n’est pas perdu pour les Rockets. Le déplacement à Minnesota puis la réception des Warriors s’annoncent capitaux.