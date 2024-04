De passage du côté de New York pour y défier les Nets, LeBron James a montré une fois encore pourquoi il adorait jouer à Big Apple. Le King a réalisé une performance XXL pour mener les Lakers à la victoire.

Pour la feuille de stats maison, c’est par ici

On le sait, certaines villes ou salles ont toujours un parfum particulier pour LeBron James. Cleveland, Miami, Boston bien sûr mais aussi New York. Et quand ce n’est pas au Madison Square Garden, c’est le Barclays Center qui fait office de scène pour le numéro 23 des Lakers.

Les Purple and Gold devaient se relancer après leur défaite bien moche du côté d’Indiana, et le King a mis la main à la pâte pour aller chercher la victoire. 40 points, 7 rebonds, 5 passes, mais surtout une efficacité diabolique avec 13/17 au tir et un létal 9/10 de loin ! 9 tirs primés, c’est un record en carrière égalé pour LBJ.

Auteur d’un début de match tranquille au milieu de l’énorme domination des Lakers, LeBron James va commencer à prendre chaud en début de second quart-temps avec trois tirs du parking à la suite. On retiendra surtout son immense money time, où il inscrit 17 de ses 40 points pour repousser des Nets qui étaient parvenus à revenir tant bien que mal à -8.

COME ON LEBRON!!! pic.twitter.com/CnVKPNIbEG

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) April 1, 2024

Les années passent mais LeBron James continue de dominer et aussi de progresser ! Avec 40,1% d’adresse à 3-points, le natif d’Akron réalise son second meilleur exercice en carrière à longue distance (après les 40,6 de 2013).

LeBron James en a aussi profité pour aller chercher un nouveau record NBA. Il s’agit en effet du 672ème match à plus de 30-points dans la carrière du King (régulière et Playoffs confondus), c’est un de plus que Michael Jordan et personne ne fait mieux dans l’histoire. Une ligne de plus dans le CV bien large de LBJ.

Most 30+ point games in NBA History including playoffs:

672 — LeBron James

671 — Michael Jordan

558 — Wilt Chamberlain

519 — Kobe Bryant

504 — K. Abdul-Jabbar

This historic record now belongs to LeBron. pic.twitter.com/3m8YgKZRKp

— BronMuse (@BronMuse) April 1, 2024