C’est la sale nouvelle de ce début de nuit : Ben Simmons souffre d’un problème nerveux au niveau du dos. Chris Haynes, l’insider ESPN qui rapporte l’information, parle d’un délai d’absence pour l’instant inconnu. L’entourage du joueur et les Nets doivent en effet se mettre d’accord quant à la procédure à suivre en matière de traitement.

Il n’a pas joué depuis le 16 février. Le motif ? Un genou gauche qui grince trop et qui provoque des douleurs de manière quasi continuelle. De quoi foutre le seum au Nets et à leurs fans, puisque sur le papier, Ben Simmons est un joueur capable d’apporter énormément à une équipe de basket. Seulement, il faut d’abord pouvoir fouler le terrain pour aider son équipe. L’intervention subie à la fin du mois de février est à ce titre prometteuse, puisque son articulation a été drainée et que cela pourrait aider à endiguer les douleurs. Oui mais…

Nets say Ben Simmons now has nerve impingement in his back and will remain out of action while sides determine best course of treatment.

