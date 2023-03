Absent des terrains depuis le 5 mars dernier à cause d’une blessure à la cheville, Kevin Durant est sur la voie du retour. La superstar vise en effet un retour en milieu de semaine prochaine, potentiellement devant les fans des Suns.

Alors que la présentation officielle de KD au public de Phoenix était prévue le 8 mars dernier pour la rencontre opposant les Cactus à Oklahoma City, une blessure à l’échauffement avait malheureusement reporté l’événement. Mais ça y est, on va avoir droit aux grands débuts du Slim Reaper devant ses nouveaux supporters de l’Arizona.

D’après Shams Charania de The Athletic, Durant a suffisamment progressé dans sa rééducation pour envisager très sérieusement un retour mercredi prochain, lors du match entre les Suns et les Timberwolves au Footprint Center de Phoenix. Sauf rechute, KD sera bien sur le parquet le 29 mars.

A targeted home return of Wednesday vs. Minnesota will give Durant and the Suns seven final regular season games to prepare for the playoffs. Phoenix currently holds the fourth seed in the West, just two games ahead of the No. 7-seeded T’Wolves. https://t.co/sZYwcEEZSX

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2023