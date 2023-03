Il s’agissait assurément de l’affiche de la nuit : opposition entre les Lakers et le Thunder, à égalité dans une conférence Ouest en ébullition à quelques semaines de la fin de la saison régulière. Les Purple and Gold avaient également l’opportunité d’atteindre les 50% de victoires pour la première fois depuis… janvier 2022. Grâce à un Anthony Davis de feu, La La Land a sorti les muscles et remporte un succès très important dans la course aux Playoffs !

Quel succès important. Très important. Ces Lakers sont décidément les rois du suspense. Le match ? Un scénario très Lakers, justement. Entame parfaite, avec déjà quinze pions d’avance au bout de douze minutes. Les Éclairs ne sont pas forcément réveillés, mais reviendront progressivement dans la partie au fil du match. Alternant le très bon et le laisser aller, les hommes de Darvin Ham n’arriveront pas à créer un écart suffisant pour mettre un coup au mental de l’adversaire.

Josh Giddey a notamment été de ceux qui ont sonné la révolte d’OKC. Présent dans tous les secteurs de jeu, il s’est illustré dans la peinture comme depuis le parking. Avec des tirs parfois laissés complètement ouverts. Josh et Shai Gilgeous-Alexander finiront d’ailleurs à 27 points chacun. Ça passe pour cette fois, mais l’avertissement reste important. Heureusement, les spectateurs de la Crypto.com Arena ont pu se régaler du chantier effectué par Anthony Davis.

Le monosourcil le plus stylé de Californie du Sud a assuré comme un chef, sous les yeux d’un LeBron assis au bout du banc tel un empereur regardant ses fidèles destriers se donner au combat. 37 points, 15 rebonds à 15/21 au tir et 7/11 au lancers-francs. De quoi avoir l’admiration la plus totale de ses coéquipiers, à l’image d’un Loonie Walker complètement fan de son leader en conférence de presse d’après-match.

Les Lakers sont à 50% de victoires ce matin (37-37). Première fois que ça leur arrive depuis janvier… 2022. LeBron bientôt de retour, le viseur sur le Top 6, momentum à confirmer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2023

La victoire était cruciale pour les deux adversaires. En l’emportant, les Lakers reviennent à la huitième place, à égalité avec les Wolves et à seulement une victoire de retard sur les Warriors, premiers qualifiés directs pour la postseason. Le prochain match face aux Bulls, à la maison, sera très important. Pourquoi ? Tout simplement car ensuite, les Lakers partiront en road trip pour quatre matchs, avant un match à Los Angeles… sur le parquet des Clippers. La dynamique est bonne, alors il faut tout donner pour retrouver l’odeur du printemps !

Source : ESPN