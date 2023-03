Considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs de tous les temps, Kyrie Irving est un véritable magicien des parquets. Et ça, il l’a montré très vite après son arrivée en NBA. En 2012, alors qu’il sortait tout juste d’une campagne en mode Rookie de l’Année, Uncle Drew a participé à un scrimmage avec Team USA avant les Jeux Olympiques de Londres. Scrimmage dans lequel il en a fait voir de toutes les couleurs à Kevin Durant, James Harden et Kobe Bryant.

S’il y a bien une action qui symbolise le génie d’Uncle Drew balle en main, c’est celle-ci.

Throwback to Kyrie Irving putting on a clinic at Team USA practice. 🔥 pic.twitter.com/lyufxRtPSI — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 18, 2022

Dribble dans le dos et crossover pour passer entre KD et Kobe, spin move pour échapper à James Harden, puis dribble entre les jambes pour résister au retour du Black Mamba, tout ça sur la même séquence. Bref, Uncle Drew dans ses œuvres.

Mais figurez-vous qu’il y a une vraie histoire derrière cette action. Une histoire racontée par Paul George, qui était également à Las Vegas ce jour-là pour participer au scrimmage de Team USA.

“Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action de Kyrie, mais elle est arrivée parce qu’on était incapables de passer le milieu de terrain avec la balle. Ils n’arrêtaient pas de nous trapper, ils nous mettaient tellement la pression, que ce soit Russ (Westbrook), LeBron (James), Kobe (Byrant), Melo (Anthony), on n’arrivait pas à s’en sortir. Alors Ky a pris ses responsabilités, il a juste pris le ballon et est parti tout seul avec.”

Jouant les sparring-partners pour Team USA (qui sera championne olympique derrière) aux côtés de PG et d’autres jeunes joueurs, Kyrie Irving a montré sur ce coup-là qu’il n’avait peur d’aucun challenge, et qu’il était capable de dribbler n’importe qui dans n’importe quelle situation. Comme le raconte également Paulo, Uncle Drew était tellement chaud après ça qu’il en est même arrivé à challenger Kobe en un-contre-un (en mettant 50 000 dollars sur la table), avec une bonne dose de trashtalking comme on aime.

Kyrie challenges Kobe to 1-on-1. The ensuing trash talking is HILARIOUS! 😂😂😂 #FBF pic.twitter.com/XyA1FEtsEA — SLAM (@SLAMonline) January 19, 2018

Pour la petite histoire, on n’a jamais eu droit à ce fameux un-contre-un entre Irving et son idole, mais certains de leurs affrontements lors des matchs Cavaliers – Lakers restent encore dans les mémoires.

__________

Source texte : Podcast P with Paul George