En sortie de défaite face aux Hornets hier, Luka Doncic n’avait pas la langue dans sa poche et a délivré sa frustration aux micros des journalistes. Clairement, ça va pas fort chez le Slovène.

La nuit dernière, les Mavericks n’étaient pas dans leur basket. Battue par les Hornets pourtant privés de Kelly Oubre Jr., Terry Rozier et LaMelo Ball, la clique de Luka Doncic est tombée à la surprise générale et au pire moment dans la course aux Playoffs. Score final 117-109. Le Slovène, auteur de 34 points, 10 rebonds et 8 passes, a exprimé son insatisfaction auprès des journalistes et plus particulièrement au micro de Tim MacMahon d’ESPN.

“C’est vraiment frustrant. Je crois que vous pouvez le voir avec moi sur le terrain. Parfois, j’ai l’impression de ne pas être moi-même, je suis juste là sur le terrain. Avant, j’avais l’habitude de m’amuser, de sourire sur le terrain, mais c’est tellement frustrant pour de nombreuses raisons, pas seulement pour le basket.”

Évidemment, le bilan collectif y est pour beaucoup. Cette défaite place les Texans 11e de l’Ouest. A l’heure actuelle, ces derniers sont en dehors du play-in alors qu’il ne reste que 8 matchs avant l’échéance finale ! La pente n’est pas insurmontable, mais ce n’est clairement pas le moment pour le groupe de Jason Kidd de se démotiver.

Mais visiblement, les résultats de l’équipe ne font pas tout. Interrogé sur les raisons de cette frustration qui se traduit en fautes techniques et en amendes, Luka rétorque que son malaise est aussi lié à des raisons qui dépassent le cadre du basket. Est-ce en lien avec le management des Mavericks ? Ou des soucis dans sa vie privée ? On ne va pas spéculer, mais il est clair que Luka a connu des moments plus amusants.

“for a lot of reasons, not just basketball” Pat Riley vient de décrocher son téléphone. LeBron James aussi. #OhçaVaTranquilleOnSeProjèteUnPeuOnRigoleQuoi https://t.co/taF3WEpmEW — Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) March 25, 2023

En tout cas, l’association de Doncic avec Kyrie Irving (arrivé à la deadline) ne fait pas l’unanimité aujourd’hui : trois victoires en dix matchs seulement depuis que le duo fait équipe. Et en cas de non-validation du ticket pour les Playoffs, ça risque de piquer cet été si Kyrie a des envies d’ailleurs…

On espère que les choses vont se tasser du côté du Texas. Annoncé après la deadline comme possiblement le meilleur backcourt de la Ligue, Doncic et Irving ont tous le talent disponible pour faire pivoter cette équipe de Dallas en contenders. Mais le talent ne suffit pas toujours, surtout en NBA.

Source texte : ESPN