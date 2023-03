Arrivé aux Clippers depuis quelques semaines, Russell Westbrook fait son trou petit à petit au sein de la deuxième franchise de L.A. Brodie a même reçu les louanges du boss local, Kawhi Leonard.

En faisant venir Russell Westbrook sur le marché des buyouts, les Clippers se renforçaient un grand coup dans la quête du titre. Enfin, la franchise s’est dotée d’un meneur gestionnaire digne de ce nom, capable de libérer Paul George et Kawhi Leonard à la création. Un sacré pari malgré tout car Russ a traversé une année et demi particulièrement compliquée chez les Lakers, avec finalement un changement de rôle en tant que sixième homme.

Aux Clippers par contre, le marsupilami a retrouvé le cinq de départ et la pléthore de shooteurs à ses côtés lui facilite grandement la vie. Si les perfs du bonhomme restent irrégulières, il semble convaincre tout son monde dans le vestiaire des Voiliers, à commencer par Kawhi Leonard. Des propos rapportés par Joey Linn pour Sports Illustrated.

Kawhi Leonard on the impact of Russell Westbrook:

“Just having a Hall-of-Fame point guard on the floor. He brings energy to the team, he brings pace… He plays both ends of the floor, he rebounds the ball… He’s been doing a great job.”

— Joey Linn (@joeylinn_) March 24, 2023