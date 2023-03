Véritable monstre sacré à Miami, Udonis Haslem va se voir honorer par sa franchise de toujours. Le Heat a en effet annoncé qu’une section de sa salle serait désormais pleinement dédiée à la carrière du pivot. Elle sera utilisée pour la première fois cette nuit face aux Nets.

Sauf cataclysme de dernière minute, Udonis Haslem dispute sa dernière saison en NBA. À 42 ans et après 20 années au sein de la Ligue, le vétéran va ranger les sneakers pour de bon. Un sacré changement du côté de la Floride car bon nombre de fans, notamment les plus jeunes, n’ont jamais connu une saison NBA sans Udo dans les parages pour pousser un coup de gueule ou jouer les mentors auprès des joueurs de Miami.

Au sein de la franchise, on se prépare gentiment à cette fin de parcours mais on n’oublie pas de féliciter le joueur pour ses précieux services tout au long de ces années. Dans cette optique, le Miami Herald annonce que le Heat va utiliser une section de sa salle pour rendre hommage à la carrière de l’ancien joueur de Chalon. Comme un symbole, c’est la section 305 qui aura cette mission. Un numéro qui évoque autant la ville de Miami, dont Haslem est originaire, que le surnom du bonhomme : Mr 305.

A first look at revamped Section 305 dedicated to Heat career of Udonis Haslem https://t.co/LRb5hJuSeA

The Heat are dedicating section 305 to Udonis Haslem.

This is so 🔥 (via @Anthony_Chiang) pic.twitter.com/TBH19yApdH

— 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) March 25, 2023