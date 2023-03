Encore une nuit qui vaut le coup d’œil en NBA et tous les regards seront tournés vers le Colorado à 3h du matin, pour un duel MVPesque entre Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. On a hâte d’y être.

# LE PROGRAMME

22h : Hawks – Pacers

: Hawks – Pacers 1h : Heat – Nets

: Heat – Nets 3h : Nuggets – Bucks

: Nuggets – Bucks 4h : Suns – Sixers

: Suns – Sixers 4h : Kings – Jazz

: Kings – Jazz 4h30 : Clippers – Pelicans

# A NE PAS MANQUER

Quiconque ne répond pas Nuggets – Bucks doit revoir l’ordre de ses priorités. On parle juste des deux meilleurs bilans de la Ligue, avec deux des trois favoris pour le titre de MVP. Au passage, les deux garçons qui ont récupéré les quatre dernières statuettes. Autant dire que la confrontation devrait en valoir la peine, surtout qu’au classement Nuggets comme Bucks ne sont pas encore assurés d’être premiers de leur Conférence. Individuellement, collectivement, mais aussi en termes de spectacle, ce match coche toutes les cases.

# A SUIVRE EGALEMENT