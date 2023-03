Udonis Haslem vit ses derniers instants en NBA. Le vétéran du Heat mais également doyen de la Ligue l’avait annoncé en début de saison et le répète encore : cette saison sera sa dernière. Logique lorsqu’on a 42 ans et un début de barbe blanche.

Ah… Udonis Haslem. Pour la partie la plus jeune de notre lectorat, c’est peut-être juste un vieux qui passe ses soirées sur le banc du Heat ou le garde du corps personnel d’Erik Spoelstra. On l’avait bien vu prendre sa défense contre Jimmy Butler il y a un an après tout. Mais Udonis Haslem c’est plus que ça. Il est la définition même de l’institution “Miami Heat”. Un grand dur, bagarreur, qui n’abandonne jamais et qui se donne à 100% à chaque seconde sur le parquet.

C’est vrai qu’à 42 ans et depuis au moins six bonnes années, son rôle se cantonne plus à être une voix de vestiaire, limite coach assistant de Spoelstra. Mais il représente l’âme de la franchise. Eh bien cette âme va rendre les armes à la fin de la saison. C’était annoncé depuis fin 2022, aucune surprise pour les dirigeants de South Beach. Mais Anthony Chiang du Miami Herald lui a posé de nouveau la question pour être sûr. L’ailier fort a juste répété ce qu’il avait déjà dit :

“J’en ai terminé quoi qu’il arrive. J’ai donné ma contribution à cette franchise. Je pense qu’à ce point là, il y a besoin d’une autre voix pour ces gars. C’est le moment pour quelqu’un de s’élever et d’être cette voix dans les vestiaires.” – Udonis Haslem

Quoi de plus normal que de dire au revoir après sa 20e saison. Certes, il n’est pas aussi performant qu’un LeBron James, mais rien qu’être là et en théorie pouvoir entrer sur le terrain et tenir le niveau NBA, est déjà un exploit. Mais cet au revoir ne sera que de courte durée, puisque Mr.305 aime trop sa franchise pour la quitter comme ça. Il restera une voix, mais en interne, dans les bureaux, sans connaître son rôle précis pour le moment. Pat Riley a également annoncé que son maillot sera retiré le plus vite possible. Bye bye le n°40 à Miami et bonjour au plafond des légendes. La question maintenant est de savoir quand sera son dernier match avec le Heat. Est-ce dans un mois, le 9 avril si le Heat chute fort ? Est-ce mi-avril après une élimination au play-in ? Plus tard en Playoffs ? Personne ne le sait encore.

Udonis Haslem avec le Heat, c’est trois titres de champion (2006, 2012, 2013) pour six finales. Une place dans la seconde Rookie-Team en 2004. Meilleur rebondeur de l’histoire de Miami. Et surtout 20 saisons dans la même franchise, rare de voir ça de nos jours. La loyauté c’est à parfois quelque chose de bon en NBA.

Source texte : NBC Sports