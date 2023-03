On le sait depuis août dernier, ce mardi 7 mars les Lakers honoreront leur légende Pau Gasol en retirant son fameux n°16. La Crypto.com Arena accueille les Grizzlies cette nuit mais donc, surtout, un 14è maillot tout en haut de l’arène californienne. Alerte larmes, souvenirs et émotions déclenchée.

Quand on évoque Pau Gasol en NBA, la première franchise qui vient en tête est évidemment les Spurs les Lakers. C’est là-bas qu’il a forgé la plus grande partie de son palmarès. On compte par exemple deux titres de champion en back-to-back (2009, 2010) aux côtés de Kobe Bryant. Sans oublier la finale perdue contre Boston en 2008. Puis, trois de ses six participations au All-Star Game (2009, 2010, 2011). Bref, une liste d’accomplissements bien solide, mais pas assez apparemment pour figurer dans le Top 75 All-Time de la NBA. Et encore, on ne prend en compte que son passage aux Lakers, notons d’ailleurs que l’aventure de l’Espagnol dans la Grande Ligue démarra jadis chez les Grizzlies à… Vancouver) où il est sera élu Rookie de l’année 2002. Vous comprendrez du coup que c’est tout sauf du hasard d’avoir attendu ce match à domicile face à Memphis pour introniser l’ainé de la famille Gasol.

Cette cérémonie, en plus de tous nous faire verser une petite larme car l’hommage à son ami Kobe Bryant est certain à 99,99%, permet à Pau Gasol de rejoindre douze prestigieux maillots et un… micro légendaire. Désormais, le n°16 siègera aux côtés du 8 et du 24 de Kobe, du 13 de Wilt Chamberlain, du 22 d’Elgin Baylor, du 25 de Gail Goodrich, du 32 de Magic Johnson, du 33 de Kareem Abdul-Jabbar, du 34 de Shaq, du 42 de James Worthy, du 44 de Jerry West, du 52 de Jamaal Wilkes, du 99 de Georges Mikan et du micro d’or de Chick Hearn.

On est essoufflé rien que de lire la liste. On peut d’ailleurs fortement supposer que plusieurs de ces légendes seront aux premières loges, alors que la présence d’autres visages serait logique, on pense notamment à son frère Marc Gasol. Ce genre de grande fête nostalgique n’arrive qu’une fois, il faut donc forcément marquer le coup.

Pau Gasol's No. 16 Lakers jersey being put up in Barcelona 🤩 (via @paugasol/ IG)pic.twitter.com/nfyeaEy1hz — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 3, 2023

Pour cette première cérémonie de la sorte cette saison, le casting s’annonce donc conséquent et les émotions aussi. Elle aura lieu à partir de 4h du matin cette nuit, et il va falloir sortir les réveils ou faire nuit blanche pour les plus téméraires d’entre nous pour ne rien rater. En plus, le match qui l’accompagne s’annonce tout autant succulent à regarder entre des Lakers boostés par l’occasion et surfant sur une bonne dynamique et des Grizzlies en grande difficulté ces temps-ci. Inratable ? Inratable !