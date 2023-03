Alors que les Grizzlies respiraient la joie de vivre il y a encore quelques mois, tout s’est assombri d’un coup pour plusieurs cadres de l’équipe. Et en cette fin de saison, Memphis va devoir gérer sur le terrain sans eux. Zoom sur le calendrier de ces dernières semaines de régulière.

Mais que se passe-t-il à Memphis ces derniers jours ? Cet effectif qui était la définition même de l’expression “le groupe vit bien” a volé en éclats en une fraction de secondes. Une descente aux enfers en trois étapes. Étape 1, Brandon Clarke qui se rompt le tendon d’Achille contre les Nuggets. Saison terminée. Étape 2, sur ce même match Dillon Brooks joue tellement les durs qu’il dépasse le stade des 16 fautes techniques. Comme le veut la règle, il sera donc suspendu un match toutes les deux nouvelles fautes techniques. Spoiler, la moitié des matchs risquent de sauter pour lui. Étape 3, Ja Morant, le franchise player de la bande, se la joue gangsta sur Instagram, pointant un flingue en live dans un strip club. D’abord suspendu deux matchs par son équipe, la durée de son absence est désormais indéterminée. Peut-être avons-nous déjà vécu le… dernier match de régulière de la jeune superstar face à Denver ?

Tout ça nous amène à nous pencher sur le calendrier de Memphis pour voir ce qu’il s’y passe.

Quand on regarde l’agenda, on se dit que ça aurait pu être pire. Tout n’est pas tout rose, mais pas tout noir non plus. On peut ainsi classifier leur 19 derniers matchs en trois catégories réparties équitablement. Dans la catégorie “ça va être chaud” on retrouve :

Les bons vieux ennemis de Golden State, par deux fois

Les nouveaux Mavericks pour… trois matchs (!), avec un duo Luka Doncic / Kyrie Irving chaud comme la braise en ce moment

Et les Bucks en avant-dernier match, pour le dessert

A noter que les rencontres face aux Warriors et Dallas arrivent toutes dans les deux prochaines semaines. Mais passons désormais à la catégorie “c’est jouable” :

Les Lakers d’Anthony Davis dès mardi soir. Tout dépend si AD joue comme face à Golden State ou non

Le Heat qui se bagarre pour le Top 6 à l’Est

Des Hawks en mode montagnes russes

Deux fois les Clippers de (peut-être) Kawhi Leonard et/ou (peut-être) Paul George

Les Blazers qui sont devenus encore plus dépendant de Damian Lillard depuis la Trade Deadline et la blessure d’Anfernee Simons

Six rencontres éparpillées un peu partout dans le calendrier, qui peuvent devenir de véritables bouffées d’air frais comme les pires cauchemars du Tennessee. Et pour terminer ce beau calendrier, on regarde la catégorie “easy” de plus près :

Les Spurs qui viennent de sortir deux fois le gros tank contre les Rockets

Deux fois Houston justement, qui joue également plus au Victor Wembanyama Game qu’au basket

Le Magic, qui s’en est toujours bien sorti face aux gros cette saison, mais qui sur le papier est un must win pour Memphis

Chicago, en perdition totale cette saison et dont les résultats récents ne présagent aucun comeback

Des Pelicans qui ont perdu leur ailes depuis la blessure de Zion Williamson

Puis OKC pour terminer la régulière, ça se bat pour le play-in, mais on connait également leur amour de la Lottery

Sept matchs “simples” sur le papier pour les Grizzlies, pour sauver leur deuxième place gravement menacée par des Kings qui foncent tête baissée. Sacramento qui, d’ailleurs, possède pour le moment le tie-breaker, et tout ça rajoute du piment à cette fin de saison… déjà très épicée.