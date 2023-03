Rudy Gobert ne mâche pas ses mots pour décrire son compatriote Victor Wembanyama. A 19 ans, l’ailier fort des Metropolitans 92 jouit d’une hype rarement égalée dans l’histoire de la Grande Ligue.

Comme si l’attente autour de Victor Wembanyama n’était pas assez forte. Hier, Rudy Gobert était interrogé par TMZSports sur ce que donnera Victor Wembanyama en NBA selon lui. Le pivot des Wolves en a profité pour en rajouter une couche pour son compatriote français.

“Je pense qu’il va être vraiment unique. Qu’il n’a aucun plafond. Je suis impatient de voir à quel point il va changer le jeu. Je pense qu’il est prêt, qu’il a la bonne approche pour progresser.”

Changer le jeu, rien que ça.

De quoi continuer d’accroître la hype autour de l’ailier-fort des Metropolitans 92, annoncé comme le premier choix consensuel de la Draft 2023. Le build-up autour de Wembanyama a atteint des records quasiment inégalés dans l’histoire de la Grande Ligue, et seule l’attente de LeBron James en 2003 ou de Zion Williamson en 2019 ont fait autant de bruits récemment. La hype autour de lui est si grande que la NBA a même passé un accord pour acheter les droits de la Betclic Elite et pouvoir retransmettre les matchs des Mets 92 !

Cette nouvelle déclaration marque en tout cas la bienveillance des Français envers le prodige. Quelques mois auparavant, Tony Parker, le symbole du basket tricolore en personne, avait déjà prédit un avenir radieux pour Wemby si ce dernier évite les blessures. Le sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet, également entraîneur des Mets 92, ne s’était pas retenu non plus de le couvrir d’éloges. Et à l’international, nul ne doute de son potentiel infini. Il suffit d’écouter quelques minutes du podcast de Serge Ibaka pour comprendre l’effet qu’il entraîne avec son arrivée en juin.

A mesure que la Draft 2023 approche, tout le monde semble se préparer à la venue d’un joueur qui pourrait changer la face de la grande ligue. L’arrivé d’un joueur… all-time ?