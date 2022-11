Dans la grande famille des joueurs qui sont aussi longs que leur nom, Giannis Antetokounmpo vient de dédicacer le petit frère. Après LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, c’est au tour du Greek Freak de bombarder Victor Wembanyama de louanges.

Des louanges ? Vraiment ? Non, plutôt un constat. Mais un constat que d’aucuns accueilleraient comme une louange. Dans ses propos accordés à l’émission « How hungry are you », créée par son coéquipier Serge Ibaka, Giannis n’est pas resté mesuré à propos de Victor Wembanyama. La perle de Levallois le fait bien parler. Nous, on vous retranscrit l’échange du Greek Freak avec Sergio, puis on s’explique ci-après.

Giannis Antetokounmpo : Sois prêt mon ami. Combien de temps veux-tu encore jouer ?

Serge Ibaka : Jusqu’à ce que je ne puisse plus bosser.

Giannis Antetokounmpo : D’accord donc quoi, cinq à sept années de plus ?

Serge Ibaka : Ouai c’est ça.

Giannis Antetokounmpo : Mon ami, tu seras dans la Ligue quand ce gamin arrivera, sois prêt. Parce que si tu n’es pas prêt, ce gamin va être un problème. Un gros, gros problème. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Je l’ai vu de près, il était dans la même équipe que mon frère en France [l’ASVEL, ndlr]. Il est plus grand que Rudy Gobert. Il peut contrer comme Rudy, mais aussi tirer comme KD. Frère, frère. C’est fou. C’est fou. Il a une bonne attitude. S’il il reste en bonne santé, il sera très bon.

Que du factuel finalement. On peut prendre la « bonne attitude » comme une louange, mais pour le reste, Victor a encore beaucoup de travail à accomplir pour donner suite aux « waow » et onomatopées provoquées par ses mensurations. Une chouette manière de placer la relève européenne sur le devant de la scène, avec un ajout de fin connaisseur typique du gars qui ne peut pas s’empêcher de dire qu’il l’avait vu avant tout le monde. « Je l’ai vu de très près. Il était dans la même équipe que mon frère. J’ai même porté le plus grande livre de basket-ball de tous les temps selon TrashTalk ». Comment ça on tronque les citations ? On RE-FOR-MULE.