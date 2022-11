Malgré un Bradley Beal toujours absent, bien au chaud dans le protocole Covid, les Washington Wizards ont encore triomphé hier soir. Cette fois c’était face aux Memphis Grizzlies, eux aussi orphelins de leurs leaders. Tout va bien dans la capitale, Kristaps Porzingis domine toujours, et Deni Avdija se remet tranquillement de sa cuite post Euro.

No Real Deal, no big Deal pour les sorciers de Washington. Si l’annonce le 9 novembre dernier par Shams Charania d’un retour de Bradley Beal dans le « Health and Safety Protocol » – mettant en congés BB pour une semaine minimum – avait inquiété les fans quand à l’avenir proche de leurs Wizards, ces derniers sont tout sourire aujourd’hui, au lendemain de la quatrième victoire consécutive de DC. Il faut dire que Brad n’était pas dans ses standards en ce début de saison, particulièrement au scoring (21,6 points de moyenne). Bien qu’efficace au tir, la baisse de régime du leader des Wizards s’était parfois faite sentir, comme à Boston notamment lors d’une défaite 112-94.

Sans lui, il semblerait donc que ses coéquipiers aient tous décidé de step up, et comment ne pas parler en premier lieu de Kristaps Porzingis (25 points, 8 rebonds et 3 assists de moyenne en trois matchs). Absent face à Dallas ? Pas de problème, face aux Texans c’est Kyle Kuzma qui a étincelé avec une performance à 36 points, 11 rebonds et 6 assists, à plus de 50% au tir et 45,5% du parking . Deni Avdija a quant à lui brillé à son tour hier dans la réception des Grizzlies, avec 21 points et 5 assists, et un joli 4/7 à distance en prime. De quoi rappeler l’incroyable EuroBasket du jeune ailier, et par la même occasion faire oublier ses déboires de début de saison. Même Rui Hachimura et… Jordan Goodwin (qui ?) s’y sont mis en sortie de banc, notamment face à Charlotte et Dallas. Résultat : c’est bien une quatrième win validée par les Wizards qui affichent désormais un bilan positif de huit victoires pour six défaites et occupent la cinquième place à l’Est (oui, vous avez bien lu).

Si la victoire d’hier face à des Grizzlies jusqu’ici troisièmes de la Conférence Ouest est importante pour Washington, elle est cependant à relativiser, notamment au vu des absents côté Memphis. Si Jaren Jackson Jr semble se diriger vers un retour éminent, lui qui a participé au warm-up des Grizz hier soir, Ja Morant et Desmond Bane, mis au repos, sont venus squatter le banc des oursons aux côtés de JJJ. Et sans le backcourt habituel des hommes de Taylor Jenkins, l’un des meilleurs de la ligue cette saison (« Top 2, et pas 2ème » selon Ja lui-même), les dangereux Grizzlies se sont mués en dociles ours en peluche. Maladroits derrière l’arc (9/28), les gars du Tennessee ont en revanche essuyé des tirs d’artillerie dans leur moitié de terrain (19/40 à trois points pour Washington).

Au cours de ce run, les Wizards ont su profiter d’adversaires affaiblis pour prendre le dessus, ce fut le cas à Charlotte par exemple, où des Hornets dénués de LaMelo Ball retrouvaient tout juste Terry Rozier. Mais aussi face aux Mavericks d’un Luka Doncic à bout de souffle. L’absence ou la fatigue des stars adverses s’est à chaque fois faite sentir et la défense de DC a parfaitement géré, n’encaissant que 102,25 points de moyenne sur la série. Une statistique à mettre en perspective avec la pace particulièrement lente de Washington (97,7 possessions par match, soit la 24e de la ligue).

Les Wizards seraient ils meilleurs depuis l’absence de leur leader ? Il est sûrement trop tôt pour le dire, et ce serait même un peu facile de le faire… même si on serait tenté d’y penser. D’ici au retour de Bealou (qui ne devrait plus tarder), les Wizards devront en tout cas continuer d’assurer, à commencer par la réception du Thunder mercredi soir, suivie de celle du Heat vendredi et des Hornets dimanche, avant de prendre la route direction Miami pour deux nouvelles confrontations face à Jimmy Butler et ses amis.

D’ici-là on en saura un peu plus sur la tendance chez les Sorciers, et sur le package que demandera le front office de la franchise pour faire partir le très cher arrière. Oh, ça va, si on peut plus rien dire.

