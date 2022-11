Opposés aux Mavs à domicile, les Wizards ont pu s’appuyer sur un excellent Kyle Kuzma pour remporter la victoire (113-105). C’est le fait de jouer en rose qui l’a mis en mode injouable ?

Pas de Bradley Beal, pas de Kristaps Porzingis au coup d’envoi de ce Washington-Dallas. Forcément, avec un Luka Doncic revanchard de passage en ville, on pouvait craindre le pire pour les pensionnaires de la Capital One Arena. Il fallait donc un héros pour sauver la patrie et D.C. n’a pas eu à se creuser la tête pour le trouver. Toujours aussi motivé dès qu’il s’agit de choper des responsabilités (et des shoots) en plus, Kyle Kuzma a livré un véritable récital face aux Mavs cette nuit. Du skyhook, du stepback 3 sur la tête de son défenseur, des belles finitions en drive, l’ailier-fort avait décidé de sortir ses plus beaux moves pour fêter cette tenue rosée qui lui rappelle ses meilleurs souvenirs fashion. La feuille de stats donne envie : 36 points, à 14/26 au tir dont 5/11 de loin, 11 rebonds, 7 passes. C’est d’ailleurs selon StatMuse le premier joueur cette année en NBA à claquer un 35/10 avec 5 bombes du parking. On retient notamment cette flambée au début du money time avec 3 tirs primés en 2 minutes pour mettre la tête de Dallas sous l’eau. Kyle, donne-nous ton short.

5/11 à trois points Kyle Kuzma en rose, c’est Jordan 1993. pic.twitter.com/e9guNMIZns — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2022

5 3P First player with a 35/10 game on 5 threes this season. pic.twitter.com/zzyBqY5nM2 — StatMuse (@statmuse) November 11, 2022



Dans la droite lignée de sa dernière saison, Kyle Kuzma confirme son rôle important au sein de l’effectif de Poudlard. On attend évidemment Bradley Beal et Kristaps Porzingis dans le rôle de leaders, on attend toujours d’ailleurs, mais derrière il y a un garçon qui est prêt à prendre les choses en main et mener la jeune bande des sorciers. Et ces petits jeunes, ils font plaisir à voir. Deni Avdija a fait un super boulot sur Luka Doncic, Rui Hachimura a été intenable en sortie de banc, le petit Jordan Goodwin est une belle surprise sur ce début de saison, Daniel Gafford a ressemblé de nouveau au Daniel Gafford qu’on connaît. Bref, que de bonnes nouvelles pour la suite de la saison si tout le monde y met du sien. Avec un Kyle Kuzma à ce niveau, il y a de quoi avoir de l’espoir en tout cas.

Kyle Kuzma a joué comme un All-Star face à Dallas et Washington en profite pour revenir à un bilan équilibré. Les Wizards remontent à la sixième place avant de recevoir l’équipe sensation de ce début de saison : le Utah Jazz.