Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Wizards qui s’installent confortablement à la dernière place

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un match entre les Nuggets et une équipe de Départementale, LaMelo Ball qui écrit l’histoire, les Suns au plus-que-parfait, DeMar DeRozan qui cartonne les Wolves malgré le retour de Karl-Anthony Towns, un drôle de duo à Dallas, les Kings qui prennent une nouvelle raclée et la NBA qui a un nouveau… dernier de la classe.

– les rencontres de la nuit

Sixers – Nuggets : 103-115

Hornets – Hawks : 113-105

Pacers – Suns : 117-125

Wizards – Heat : 108-124

Bucks – Cavaliers : 100-90

Wolves – Spurs : 122-125

Mavericks – Magic : 112-98

Kings – Blazers : 99-125

– Ce qu’il fallait retenir

– Le top pick en TTFL : DeMar DeRozan

– Le Top Ten de la nuit : clique ICI

– Le classement

– Le Programme de ce soir :

21h : Pistons-Jazz

22h : Clippers-Bulls

0h : Nets-Thunder

0h : Knicks-Nuggets

1h : Celtics-Heat

1h : Rockets-Lakers

2h : Wolves-Spurs

2h30 : Warriors-Raptors

Et une nuit NBA de plus au compteur, en espérant que le COVID nous laisse en savourer beaucoup d’autres. Du fun, des rebondissements, du jeu musclé et de la distanciation sociale, tel est notre quotidien désormais. Espérons que l’un de ces éléments va vite s’ôter de la liste, tu connais.