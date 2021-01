Tim Hardaway Jr. et Trey Burke en ont collé 65 au Magic : voilà, c’était pour dire que Tim Hardaway Jr. et Trey Burke en avaient collé 65 au Magic

On ne va pas vous mentir… on n’a pas regardé ce match. Parce qu’on a préféré sur le moment se faire plaisir devant les Suns, devant LaMelo Ball, devant DeMar DeRozan. Ce papier n’aura donc pas vocation de récap mais on gardait cependant un œil sur les stats de Luka Doncic en vue d’un éventuel 35-15-15 de goret, et si, finalement, le gamin a encore tapé son TD (avec pas mal de déchets une fois de plus), ce sont deux autres snipers qui se sont illustrés face à un Magic un peu estropié.

C’est suffisamment rare pour être signalé et c’est même plutôt drôle, même si l’on parle quand même de deux joueurs capables de temps à autres de se transformer en torches humaines, Tim Hardaway Jr. ayant d’ailleurs déjà explosé en début de semaine face aux Rockets avec huit bombes envoyés du parking. Cette nuit ? Le fils de avait trouvé un improbable allié derrière la ligne, et malgré un Nikola Vucevic imposant le Magic n’aura jamais su répondre à cette double attaque lointaine.

Tim Hardaway Jr. : 36 points à 12/20 au tir sont 8/13 du parking et 4/6 aux lancers

Trey Burke : 29 points à 11/13 au tir dont 7/8 du parking

Improbable on vous dit, un peu comme si les Lakers l’avaient emporté cette nuit grâce à un festival du duo Wes Matthews / Alex Caruso. 65 pions pour les deux snipers, une victoire qui met les Mavs dans le positif malgré un début de saison poussif, sans Kristaps Porzingis et avec un Luka qui stats mais qui se cherche, et qui prouve aussi à quel point le Magic risque de galérer sans Markelle Fultz, d’autant plus si Evan Fournier galère avec son dos, d’autant plus si Aaron Gordon reste un joueur du Magic. Hier Cole Anthony était titulaire pour le premier jouer du reste de sa vie, mais avec les deux plus belles pépites de la franchise sur le flanc (Fultz et Isaac), bon courage aux homme de Steve Clifford pour exister. Hier le duo THJ / Burke, demain la doublette Caboclo / McLemore, et si le Magic possède aujourd’hui un bilan agréable de 6-4 c’est en fait maintenant que le plus dur commence.

Pour les Mavs ? En l’absence et/ou la préchauffe des All-Stars, d’autres prennent de la place et gagnent du temps, plutôt bon signe pour le squad de Carlisle. Et très franchement il fallait qu’on en parle, car la date de la prochaine explosion commune du duo de la nuit n’est pas spécialement connue pour l’instant. Ah oui, on n’a pas reconnu James Johnson avec ses cheveux coupés, et je crois qu’on a fait le tour pour les infos importants de la nuit.