NBA Top 10 : Terry Rozier est monté tellement haut qu’on a du dessiner une flèche sur Paint

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu un Terry Rozier à… ressorts.

#10 : LaMelo Ball a peut-être lâché le youngest triple-double de l’histoire de la NBA mais il surtout fait passer Kevin Huerter pour un rouquin joufflu qui débute le basket.

#9 : officiel, la ligne à 3-points de Malik Beasley est à neuf mètres.

#8 : pourquoi s’emmerder à contrôler la balle lorsque l’on peut aller à l’essentiel. D’ailleurs, la balle, Tyrese Maxey la cherche encore ce matin.

#7 : toujours pratique d’avoir un Derrick Jones Jr. qui traîne, surtout quand il y a des ampoules à changer au plafond.

#6 : la dernière fois que des mecs ont fait une aussi belle haie d’honneur, c’était la rive gauche et la rive droite de la Mer Rouge, il y a quelques années. Moïse DeRozan.

#5 : Justin Holiday s’est dit qu’il pourrait stopper Devin Booker en contre-attaque, puis il s’est finalement ravisé, et c’était une bonne idée après tout.

#4 : Clint Capela s’est occupé de Bismack Biyombo. C’est pas avec Baguette Biyombo que ce serait arrivé ça, quoique. Et sinon, le petit Mayombo il aurait donné quoi ?

#3 : Cam Reddish a cherché le ballon un moment, puis il lui a suffi de lever la tête pour le trouver

#2 : dans la famille des marsupiaux qui montent très haut et sans ascenseur, je demande Victor Oladipo.

#1 : euh, et Caleb Martin on en parle ? Ouais on en parle, au prochain Slam Dunk Contest si possible.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.