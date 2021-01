NBA Top 10 : Terry Rozier toujours plus loin dans le difficulty game

Comme chaque matin, la NBA nous offre le Top 10 de la nuit, avec les croissants et le café (sûrement pas). Au menu du jour ? Plus t’es loin plus ça passe, n’est-ce pas Trae Young et Terry Rozier.

#10 : une fois (n’)est (pas) coutume, on attaque avec le premier eurostep de l’ère Hardenets, et c’est ce bon Khem Birch qui n’a pas compris ce qui lui arrivait.

#9 : Tyus Jones tricote, tricote, tricote, et au bout du compte voici une jolie pelote de laine.

#8 : au rayon des raisons du bon début de saison des Grizzlies, il ne faudrait pas oublier ce vicelard de Grayson Allen.

#7 : qui a dit que Christian Wood était un aspirateur à ballons ? Pas nous, et pas Rodion Kurucs non plus.

#6 : va falloir très vite en parler si Dejounte Murray continue chaque soir d’être aussi fort en attaque ET en défense.

#5 : Goran Dragic a pris de plein fouet la renaissance de Josh Jackson. Parce que le basket à Detroit c’est mieux que les bédos à Phoenix.

#4 : Trae Young, à dix mètres, ça passe.

#3 : KZ Okpala se voyait déjà… en haut de l’affiche, mais Jerami Grant est passé par là.

#2 : Terry Rozier, à onze mètres, en extension, ça passe.

#1 : Ja Morant is back, et il saute toujours aussi haut.

Voilà, on vous a tout dit, y’a plus qu’à cliquer juste ICI pour voir tout ça en image. Pour le reste ? Bon dimanche, et bon gratin dauphinois chez Maman.