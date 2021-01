Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : nuit blanche en prévision ce lundi devant le MLK Day

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Qui dit troisième lundi du mois de janvier dit forcément… MLK Day ! Vous avez peut-être été un peu aidés par le titre, mais ce qu’il faut retenir c’est qu’il y aura encore plus de matchs à suivre en direct toute la nuit de lundi à mardi sur les chaînes de beIN Sports. De quoi passer une sacrée nuit blanche en perspective avec 10 rencontres au programme, ou au moins caler le réveil pour ne pas manquer son équipe fétiche.

Dans la nuit du lundi 18 janvier

New York Knicks – Orlando Magic à 18h (beIN Max 4)

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers à 20h (beIN Max 5)

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves à 20h30 (beIN Max 6)

Miami Heat – Detroit Pistons à 21h (beIN Max 4)

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs à 21h (beIN Max 7)

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns à 23h (beIN Max 5)

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN Max 4)

Dallas Mavericks – Toronto Raptors à 1h30 (beIN Max 6)

Chicago Bulls – Houston Rockets à 2h (beIN Max 5)

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 4h (beIN Max 5)

Dans la nuit du mardi 19 janvier

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder à 23h (beIN 4)

Utah Jazz – New Orleans Pelicans à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 20 janvier

Indiana Pacers – Dallas Mavericks à 1h (beIN 4)

Toronto Raptors – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 21 janvier

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 22 janvier

Philadelphie Sixers – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 23 janvier

Utah Jazz – Golden State Warriors à 23h (beIN 1)

Brooklyn Nets – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Denver Nuggets à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 24 janvier

Indiana Pacers – Toronto Raptors à 21h30 (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks à 1h30 (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings à 2h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…