Bientôt un documentaire sur NBA Jam : de jeu référence à série à succès, il n’y a qu’un lay-up à douze mètres du sol

Jeu culte de notre enfance, NBA Jam pourrait bientôt faire son grand retour sur nos écrans. Oubliez les manettes et les boutons, le célèbre jeu d’arcade sortira bientôt sous la forme d’un documentaire et on a déjà hâte d’y être.

Depuis la sortie sur Netflix de The Last Dance, le documentaire en hommage aux Bulls de 1998 (et surtout à Michael Jordan), la cote sur une série tournée autour de la balle orange ne cesse de grimper. On aura bien sûr Space Jam 2 avec LeBron James dans l’année, mais d’autres réfléchissent déjà à créer leur propres documentaires pour mettre en lumière une période, une équipe voire… un jeu. On l’apprenait il y a quelques jours via le site Real GM, NBA Jam, référence du jeu basket des années 90, va lui aussi avoir son propre show. C’est Sean Menard qui sera aux manettes et à l’entendre c’est un rêve de gosse qui se réalise.

« Quand NBA Jam a percé sur arcade, j’étais à peine assez grand pour atteindre le joystick et voir l’écran en même temps. Mais alors que je me tenais sur mes orteils, j’étais totalement absorbé par un jeu qui me permettait d’être libre de performer à ma manière, sans avoir besoin de respecter les standards physiques. C’était un moment charnière pour la NBA alors que la ligue explosait, et ce qui a permis de séduire une communauté de fans toujours plus jeune. »

Le réalisateur, qui a déjà plusieurs documentaires sportifs à son tableau de chasse dont notamment The Carter Effect (on vous laisse deviner sur qui), a également donné plusieurs indications sur les thèmes abordés dans cette série à venir. Il ne sera pas juste question de la création de NBA Jam mais également de l’évolution du jeu entre les différentes plateformes et notamment la console de salon. Une avancée qui entraînera la chute de Midway Games, la célèbre société de jeux d’arcades. Aucune date de sortie n’a pour le moment été indiquée mais pour prendre un peu d’avance et, pour les plus jeunes, découvrir un peu plus l’univers NBA Jam, on ne saurait que trop vous recommander nos papiers sur l’origine du jeu référence ainsi que son évolution sur console. C’est du gros dossier et cela vous donnera l’impression d’être totalement immergé dans l’univers arcade au moment où le documentaire sortira.

On vous parle d’un jeu que les moins de 28 ans n’ont pas connu à sa sortie. NBA Jam en 1993 c’est l’explosion d’un jeu référence, bien avant 2K et ses multiples suites. Si la nostalgie vous prend et que vous souhaitez revivre toute cette saga, soyez heureux d’apprendre qu’un documentaire sera bientôt sur nos écrans et que cela nous donnera un sacré coup de vieux. En attendant, BOOMSHAKALAKA !

Source texte : Real GM