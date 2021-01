TrashTalk Award – S03 E01 : Shaquille O’Neal ne lâche pas Rudy Gobert et son contrat, c’est son running-gag du moment

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Scottie Pippen, qui cherche encore qui est Richard Jefferson.

Candidat #1 : Kyrie Irving retrouve Boston… et Jayson Tatum

Ce n’est un secret pour pas grand monde : le départ de Kyrie Irving de Boston ne s’est pas fait en d’excellents termes. Kyrie n’ayant jamais su endosser ce rôle de leader qu’il était venu chercher et se fendant de déclarations parfois limites, l’ancien Cavalier ne manque pas vraiment dans le Massachusetts. Aujourd’hui, Uncle Drew entame sa deuxième saison chez les Nets de Brooklyn et retrouve un rôle de lieutenant qui lui sied bien mieux, dans le sillage d’un Kevin Durant en jambes comme s’il ne s’était jamais fusillé le tendon d’Achille. Magie de la NBA, Irving a eu un superbe cadeau de Noël cette année : un match au TD Garden de Boston, dans lequel il aurait eu l’occasion d’entendre (puis de faire taire ?) les huées du public… s’il y avait eu un public. Pandémie mondiale de COVID-19 oblige, la rencontre se tenait à huis-clos, mais ça ne l’a pas empêché de vaporiser les premiers rangs d’un drôle de désinfectant, comme pour se protéger des parasites de cette ville.

Un joueur qui attendait également ces retrouvailles avec impatience, c’est Jayson Tatum. Désormais propriétaire des clés de l’attaque que Kyrie avait justement laissées libres il y a deux saisons, le troisième choix de la Draft 2017 a voulu prouver que le patron en ville, c’était bien lui. Auteur d’un fadeaway primé sur la truffe d’Irving, Tatum s’est permis de lui glisser ni vu ni connu une petite tape sur la fesse, histoire de dire « bien essayé gamin, mais ça ne marche pas, peut-être la prochaine fois », un flex très utilisé par certains monstres offensifs de la grande ligue qui ont l’habitude de promener leurs défenseurs pour faire leurs besoins.

La petite tape sur les fesses, ça c’est ULTIME 😭😭😭 pic.twitter.com/LIOPo3NnMA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2020

Toutefois, c’est bien Kyrie Irving qui repart en héros de son ancienne « maison » avec 37 points à 13/21 aux tirs, 6 rebonds, 8 passes décisives et une seule balle perdue, alors que Jayson Tatum, même s’il ne démérite pas, fait moins bien avec 20 points à 9/22 aux tirs, 8 rebonds et 2 assists. L’histoire ne dira pas si Kyrie a remis une tape sur la fesse gauche de Tatum à la fin du match, gestes barrière, tu connais.

Candidat #2 : Kelly Oubre Jr. embrasse le banc des Kings après un 3-points marqué

Ce n’est pas la première fois que Kelly Oubre Jr. apparaît dans cette rubrique, tant l’arrière aime bien charrier de temps à autres ses adversaires, d’autant qu’avec ses dunks, il est parfois habitué aux highlights et ceci est une belle excuse pour lui pour fanfaronner de temps en temps. Ici, il n’aura fallu que d’un tir à 3-points pour voir le sosie de XXXTentacion se farcir le banc des Kings. Sur une remontée de balle de Stephen Curry, Oubre Jr. est trouvé dans le corner, juste en face des remplaçants de Sacramento, son tir fait (enfin) ficelle, et regardez la suite.

Oubre blew a kiss to the Kings bench after hitting his third 3 😙 pic.twitter.com/JDh9D6SEhh — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 5, 2021

« Oubre a fait un bisou au banc des Kings après avoir rentré son troisième tir du parking. »

Ce n’est pas la première fois que Kelly s’adonne à ce geste, mais ça reste assez culotté de sa part lorsque l’on sait qu’il a débuté la saison par un 0/17 derrière l’arc et qu’il tourne à 16.7% à 3-points cette saison (6/36, pas ouf comme on dit dans le jargon). Si d’habitude, KOJ peut être légitime pour avoir ses moments de flex, il s’agirait de rester humble pour le moment, sinon on va très vite devoir le surnommer « Kent Bazemore with flow » ou alors « Justin Anderson aux yeux clairs ».

Candidat #3 : Shaquille O’Neal s’acharne sur Rudy Gobert

Après avoir signé un contrat extrêmement lucratif de 200 millions de dollars sur 5 saisons, Rudy Gobert est solidement attaché au projet du Jazz et est accessoirement devenu le troisième plus gros contrat de l’histoire de la NBA derrière Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry, mais aussi, évidemment, le Français le mieux payé de l’histoire de la ligue. Si certains sont admiratifs du travail effectué par le natif de Saint-Quentin depuis son entrée en NBA pour se faire une place au soleil, d’autres estiment toujours que le contrat de Gobert n’est pas mérité, à commencer par Shaquille O’Neal.

« Je ne veux pas faire le rageux, mais c’est une source de motivation pour les petits qui pensent qu’ils ne peuvent pas y arriver. Tu peux gagner 200 millions de dollars en marquant 11 points par match en NBA. Les équipes ont beaucoup d’argent à dépenser maintenant. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il a un super agent et je suis très content pour lui et sa famille. »

Mais vous pensiez que le gros Shaq allait s’arrêter là ? Vous êtes mignons… Car le Big Cactus a décidé de se faire une fixette sur notre Frenchie sûr. Dans une publication Instagram, il a fait comprendre à toute la toile ce qu’il se serait passé sur le terrain si les deux avaient été amenés à se rencontrer dans la NBA moderne, non sans y ajouter une petite pointe d’autodérision.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DR. SHAQUILLE O’NEAL Ed.D. (@shaq)

« J’aurais fini à 45 points, 16 rebonds et 10 lancers-francs ratés en 3 quarts-temps, il aurait eu 11 points, 4 rebonds et serait sorti pour 6 fautes au troisième quart. Je suis un monstre. »

Même s’il exagère les statistiques tel un bon marseillais après avoir écouté « Bande Organisée », difficile de ne pas penser que Shaquille O’Neal aurait dominé physiquement un Rudy Gobert bien plus frêle que lui. Shaq s’est déjà coltiné de beaux bestiaux dans les années 2000, et malheureusement le bagage physique et offensif du Français semble bien en deçà de celui de l’ancien Laker, qui se laisse aller à un dernier petit retweet pour la route, sous-entendant que Rudy est le Bismack Biyombo français, Bismack Biyombo qui, on le rappelle, est un pivot à vocation très défensive mais avec des mains carrées qui avait obtenu un contrat en or de la part de cet homme généreux qu’est Rob Hennigan, alors à la tête du Magic.

Candidat #4 : Dillon Brooks chauffe LeBron James… excellente idée garçon

Dillon Brooks a eu l’idée la plus lumineuse du monde lors du match des Grizzlies contre les Lakers. Le Danny Green 2.0 a effectivement décrété que chauffer LeBron James était assurément un coup de génie, et nous allons en avoir la preuve ensuite. Après un panier marqué avec la faute, envoyant l’Elu au sol, Brooks a gueulé « AND ONE » de façon à ce que tout le monde dans les tribunes la ville puisse l’entendre. On vous laisse deviner la suite, la question elle est vite répondue.

L’histoire du jour, bonjour : – Dillon Brooks score sur LeBron et lui hurle « AND ONE » dessus. … un peu plus tard… – LeBron termine le match avec un sublime fadeaway, en indiquant à Brooks qu’il est trop petit. Trashtalk le King ? Mauvaise idée. 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/T91CGHxacX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2021

Sauf que LeBron James n’est pas n’importe qui dans cette ligue, ça on imagine que vous vous en doutiez, et lorsqu’il voit un effronté lui manquer de respect de la sorte, il se charge de réparer l’affront et de remettre l’église au centre du village, ça aussi vous vous en doutiez. Du coup, le King va prendre le match à son compte et terminer les Oursons à coups de paniers primés et d’un petit fadeaway sur la truffe du jeune impertinent. La suite ? LeBron fait clairement comprendre à Dillon Brooks, par les actes et par le geste, qu’il est trop petit pour défendre sur lui. L’autre suite ? Les Lakers remportent le match en terre oursonne et LeBron termine en 26-12-7 à 11/20 aux tirs. Dillon Brooks ? 13 points à 5/13 aux tirs et un différentiel de -16. Dommage, les « AND ONE » ne sont pas comptabilisés dans les statistiques. Une bonne leçon pour le Grizzly, qui s’y reprendra à deux fois avant de titiller le King. En attendant, cette victime life est méritée.

Candidat #5 : Bradley Beal sulfate sa propre team

Les Wizards pensaient bien franchir un palier cette saison. Avec l’arrivée de Russell Westbrook, la draft de Deni Avdija, la progression de Thomas Bryant et Rui Hachimura, mais surtout l’incorrigible pyromane Bradley Beal pour porter tout ce beau monde sur son dos. Mais pour l’instant, il n’en est rien car Washington végète dans les bas-fonds de la ligue avec 2 victoires pour 8 défaites, ce qui constitue le pire bilan de la NBA. Mais au delà des résultats, c’est surtout la manière qui inquiète au sein de la capitale, Scott Brooks ne proposant pas de réel fond de jeu et n’utilisant pas tous ses joueurs de la bonne façon. Seul Bradley Beal semble surnager dans ce marasme mais le franchise player des Wizards semble en avoir marre de la situation actuelle.

« Je ne sais pas ce qu’il y a avec notre défense, mais en ce moment, on ne pourrait même pas défendre contre une voiture garée. »

Effectivement, si les Wizards ont la deuxième attaque de la NBA avec 119 points marqués par match, ils ont surtout la pire défense de la ligue en prenant plus de 122 points en moyenne chaque soir. Les journées portes ouvertes sont plutôt fréquentes chez les potes de Bradley Beal, donc la petite punchline de ce dernier concernant sa propre équipe est loin d’être anodine. Les troupes de Scott Brooks ne défendent tout simplement pas et la tête du coach commence à être réclamée chez les fans des Wizards, Bradley Beal en a marre d’être seul au monde et le fait clairement savoir, tout comme sa femme. Ambiance, ambiance…

Du lourd encore une fois pour cette période, avec de la punchline et du tacle en veux-tu en voilà. La réponse à la question suivante vous revient : qui a eu la plus grande gueule sur cet épisode ? A vous de nous le dire.