Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Luka Doncic contre Zion Williamson ce lundi, un teaser des dix prochaines années

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Semaine un peu bâtarde entre les fêtes de fin d’année et le MLK Day, il y aura quand même du grand spectacle à admirer la nuit sur les ondes de beIN Sports lors des prochains jours. Un petit duel entre les deux futurs patrons de la Ligue aka Luka et Zion le lundi. On enchaînera ensuite entre l’équipe en forme (les Sixers) contre les derniers représentants de la Conférence Est en Finales NBA (Miami) ce mardi avant d’assister à la revanche le jeudi. Enfin, il devrait y avoir une avalanche de points entre Portland et les Hawks dans la nuit de samedi à dimanche alors vous n’avez aucune excuse pour rater ça.

Dans la nuit du lundi 11 janvier

Orlando Magic – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 4)

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 12 janvier

Philadelphie Sixers – Miami Heat à 1h (beIN 4)

Houston Rockets – Los Angeles Lakers à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 13 janvier

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans à 4h (beIN 1)

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 14 janvier

Philadelphie Sixers – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

San Antonio Spurs – Houston Rockets à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 15 janvier

Boston Celtics – Orlando Magic à 1h30 (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 16 janvier

San Antonio Spurs – Houston Rockets à 23h (beIN 1)

Miami Heat – Detroit Pistons à 2h (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 17 janvier

Dallas Mavericks – Chicago Bulls à 21h (beIN 1)

Philadelphie Sixers – Oklahoma City Thunder à 1h (beIN 4)

Denver Nuggets – Utah Jazz à 2h (beIN 1)

Los Angeles Clippers – Indiana Pacers à 4h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…