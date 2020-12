NBA Top 10 : Terry Rozier lâche le poster de la nuit sur Kevin Durant, welcome back KD !

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur du game winner, du dunk qui fait mal à l’amour-propre, et du contre décisif.

#10 : Anthony Edwards se croit encore en NCAA et pose tranquillement un lay-up en contre-attaque. Kyle Kuzma dit non.

#9 : après avoir planté 105 tirs primés de suite à l’entraînement, Steph Curry balance une énorme bombe face aux Bulls pour terminer le troisième quart-temps. Bingo.

#8 : Kyrie Irving met son ancien coéquipier Terry Rozier dans la sauce et dit bonjour au rookie LaMelo Ball avec un magnifique changement de main dans les airs.

#7 : oui, Eric Bledsoe peut être décisif dans un moment important. Dans les dernières secondes du match entre les Pelicans et les Spurs, DeMar DeRozan tente le shoot de l’égalisation mais E-Bled le bâche bien comme il faut.

#6 : le génie de Robin Lopez, tout simplement.

#5 : à la fin de sa carrière, P.J. Washington pourra se dire qu’il a mis Kevin Durant sur un poster.

#4 : l’action qui symbolise peut-être le mieux la branlée historique infligée par les Mavs aux Clippers. Mini eurostep de Willie Cauley-Stein et dunk dans le trafic. What ?

#3 : les Celtics ont appris à parler lituanien. Domantas Sabonis marque le and-one qui fait la diff face à Boston.

#2 : Damion Lee est donc devenu le go-to-guy des Warriors dans le clutch. Cette phrase suffit à résumer l’état de la franchise californienne aujourd’hui.

#1 : décidément, soirée compliquée pour KD. Après P.J. Washington, c’est Terry Rozier qui se farcit Kevin avec un très gros tomar en contre-attaque. Bang !

Allez, on a fait le tour, et pour les images c’est juste en dessous y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeuses fêtes.