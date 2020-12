Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et une drôle de hiérarchie en place à l’Est, spoiler ça va pas durer

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? De drôles de scénarios, pas mal de stars au repos, et une hiérarchie chelou à l’Est. Car en ce 28 décembre 2020, les Cavs, les Hawks, les Pacers et le Magic sont en tête de leur conférence. Ah bon.

– Les rencontres de la nuit

Clippers – Mavericks : 73-124 (les notes du « match »)

Hornets – Nets : 106-104

Wizards – Magic : 113-120

Pelicans – Spurs : 98-95

Cavs – Sixers : 118-94

Knicks – Bucks : 130-110

Pacers – Celtics : 108-107

Bulls – Warriors : 128-129

Kings – Suns : 100-116

Lakers – Wolves : 127-91

– Ce qu’il fallait retenir

Les Mavericks ont lâché une énorme mixtape sur les deux fesses des Clippers

Les Clippers qui entretiennent donc leur statut de franchise de la lose

Terry Rozier et surtout Gordon Hayward ont rappelé aux Nets que rien ne serait facile cette saison

D’ailleurs, Terry Rozier a postérisé KD

Russell Westbrook n’a pas joué (back-to-back)

Le Magic est à 3-0, en grande partie grâce à Markelle Fultz

Les Cavs sont à 3-0, sans LeBron James

Les Knicks en ont collé 20 aux Bucks, et Frank Ntilikina est le nouveau Stephen Curry

Marquese Chriss est out toute la saison.

Les Pacers sont à 3-0

Stephen Curry et surtout Damion Lee ont sauvé la soirée des Warriors face aux Bulls

Kelly Oubre Jr. en est à 0/17 du parking depuis le début de saison

Anthony Davis n’a pas joué, les Lakers ont explosé les Wolves, Anthony Edwards était bourré et Karl-Anthony Towns est blessé

– Le top pick en TTFL : Julius Randle

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI

– Le classement

– Le programme de ce soir

1h30 : Hawks – Pistons

1h30 : Nets – Grizzlies

2h : Thunder – Jazz

3h : Nuggets – Rockets

4h : Lakers – Blazers

C’était long et c’était intense, et on est donc reparti sur les chapeaux de roue après un Noël bien terne. La suite ? C’est dès ce soir avec, espérons-le, autant de suspense et de raisons de sourire. Il fallait bien ça, parce qu’ici ça tire mais la passion nous fait tenir debout.