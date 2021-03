Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Clippers qui remettent les pendules à l’heure à Dallas

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un derby new-yorkais haut en couleur, les Kings qui chokent de nouveau, Lakers et Suns en démonstration et… les Clippers qui sortent une grosse victoire en équipe à Dallas.

Hornets – Kings : 122-116

Wizards – Bucks : 122-133

Nets – Knicks : 117-112

Pistons – Spurs : 99-109

Mavericks – Clippers : 99-109

Nuggets – Pacers : 121-106

Suns – Grizzlies : 122-99

Warriors – Lakers : 97-128

– Ce qu’il fallait retenir

Le derby de New-York a tenu toutes ses promesses avec une belle intensité, de l’envie et une fin de match en mode drama.

Immanuel Quickley a fêté sa première titularisation pour les Knicks et Frank Ntilikina a montré une belle agressivité en défense.

Giannis Antetokounmpo a sorti un troisième triple-double de suite pour se défaire des Wizards. #freak.

San Antonio n’a pas tremblé à Detroit, dans le match le moins hype de la soirée.

Nikola Jokic a encore sali une défense et cette fois c’était au tour des Pacers de passer à la casserole.

Les Clippers ont magnifiquement géré le money time pour se débarrasser des Mavs. Le coup de gueule de Kawhi Leonard a visiblement été entendu.

A noter que L.A était en back-to-back et sans Patrick Beverley ni Serge Ibaka contre l’une des grosses équipes du moment.

Jonas Valanciunas a sorti un gros gros match pour Memphis mais les Suns ont gagné de 23 points…

Profitant du massacre de son équipe, Killian Tillie a foulé les parquets pendant trois minutes. Deuxième match cette saison pour lui.

Les Lakers n’ont pas été mis en grosse difficulté pour vaincre les Warriors.

Les Kings ont encore gâché une fin de match contre les Hornets. C’est la deuxième fois en quinze jours.

Pour ne rien arranger, Marvin Bagley est sorti sur blessure et c’est assez vilain.

Le français de la nuit est Nicolas Batum : 12 points, 7 rebonds à 4/6 de loin en sortie de banc.

– Quelques souvenirs de la nuit :

Et beh c’était bien fun ! https://t.co/lcJG5R3vYI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 16, 2021

Randle was heated after being called for the travel to end the game 😳 pic.twitter.com/azDJ8BLgoy — Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2021

The Hornets announcer on this Hayward dunk 😂 pic.twitter.com/C6uvBFzTPc — Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

0h30 : Celtics – Jazz

1h : Sixers – Knicks

1h : Bulls – Thunder

1h : Heat – Cavs

2h : Rockets – Hawks

3h : Blazers – Pelicans

3h30 : Lakers – Wolves

