NBA Top 10 du jour : Gordon Hayward a joué au régicide avec De’Aaron Fox

#10 : Luka Doncic ne joue pas en NFL mais le rôle du quarterback lui va si bien. Offrande envoyée depuis son panier pour Dorian Finney-Smith qui n’a plus qu’à conclure.

#9 : Les Kings ont perdu cette nuit mais Richaun Holmes a été très sérieux des deux côtés du terrain. Nouvelle preuve avec ce gros contre sur Bismack Biyombo.

#8 : Lonnie Walker a des yeux dans le dos et il semble trouver Jakob Poeltl sur demande. Le pauvre Isaiah Stewart se demande encore comment le ballon est arrivé là.

#7 : Andrew Wiggins n’a pas pesé bien lourd contre les Lakers mais son buzzer beater juste avant la pause a permis aux Warriors d’y croire encore un peu.

#6 : Qui a dit que Myles Turner ne savait que contrer des ballons ? Joli drive sur Paul Millsap avant de poser un dunk à deux mains sur la tête de ce même Paulo.

#5 : Jeff Green a voulu sortir une statue de la liberté à Nerlens Noel et celui-ci ne lui a pas fait de « cadeau ». Not in my house aurait dit Dikembe Mutombo.

#4 : Bradley Beal est trop rapide pour la défense des Bucks mais pas pour la caméra qui prend sous tous les angles son double clutch dunk.

#3 : Kristaps Porzingis est bien aimable d’accompagner Kawhi Leonard jusqu’à son propre panier, le Klaw l’a remercié avec un gros tomar sur la tête.

#2 : Clint Capela, DeAndre Jordan, Nic Claxton : on sait tous que lorsque James Harden envoie la balle en l’air ça va finir en gros slam dunk dans le Top 10 du lendemain.

#1 : Gordon Hayward enfonce les Kings dans leur chokitude avec ce panier sur la tête de De’Aaron Fox. De quoi bien conclure la soirée pour Sacramento qui a enchaîné défaite et blessure.

