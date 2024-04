On vous parlait hier du 11/11 réalisé par les équipes à domicile depuis le début des Playoffs. Une statistique à jeter à la poubelle après ce soir puisque sur trois rencontres, deux ont été gagnées par les visiteurs. Et on ne vous parle pas d’un super film avec Jean Réno et Christian Clavier.

Les résultats de la nuit :

Wolves – Suns : 105-93 (stats) (2-0 dans la série)

– Suns : 105-93 (stats) (2-0 dans la série) Bucks – Pacers : 108-125 (stats) (1-1 dans la série)

: 108-125 (stats) (1-1 dans la série) Clippers – Mavericks : 93-96 (stats) (1-1 dans la série)

Ce qu’il faut retenir :

Le Français de la nuit :

18 points, 9 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre à 6/8 au tir et 6/7 aux lancers pour Rudy Gobert chez les Wolves.

RUDY. GOBERT. 🇫🇷 🐺

18 POINTS

9 REBONDS

2 PASSES

3 STL / 1 BLK

6-8 FG

6-7 FT @rudygobert27 & les @Timberwolves mènent 2-0 face aux Suns ! pic.twitter.com/96FNgJ93Fv

— NBA France (@NBAFRANCE) April 24, 2024

Le highlight de la nuit :

LUKA DONCIC FOR 3 IN THE CLUTCH… IT’S GOOD 🎯

Mavs look to tie the series down the stretch in the 4Q on TNT pic.twitter.com/4QJOZH1GeH

— NBA (@NBA) April 24, 2024

Le point TTFL du matin :

#TTFL Top 30

➡️ Round #01 | Pick #04#NBA pic.twitter.com/y2x3lpPCHi

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 24, 2024

Le bracket des Playoffs :

Le programme de la nuit prochaine :