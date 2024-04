Pascal Siakam, patron des Pacers : 37 points, 11 rebonds et 6 passes face aux Bucks !

Face à un Damian Lillard qui a très vite montré des signes de grand soir offensif, Pascal Siakam a sorti le grand jeu et réalisé une performance de très haut niveau (record de points en Playoffs) pour assurer la victoire des Pacers : 37 points, 11 rebonds, 6 passes à 16/23 au tir dont 3/4 à 3-points. Tyrese Haliburton est moins à l’aise au scoring ? No problem, Spicy P est là !

Pascal Siakam est à 36,5 points de moyenne dans la série face aux Bucks. Bon, deux matchs seulement ont été joués, mais la double grosse performance du Camerounais est significative de son excellente forme actuelle. Les Pacers peuvent s’en réjouir, car cette nuit, il a été l’artisan principal de leur grosse victoire contre Milwaukee. Un succès très important qui remet les deux équipes à égalité dans la série, avec l’avantage du terrain récupéré par Indiana.

Une capacité à scorer de partout, qu’il s’agisse de la fin d’un renversement pour une ficelle à 3-points, d’une percussion terminée au cercle, ou bien de situations dos au cercle au poste bas, où Bobby Portis s’est par exemple bien fait taffer sur plusieurs possessions. Tyrese Haliburton, avec 12 passes, n’est pas étranger à la grosse soirée de Pascal. Moins en vue au scoring en début de Playoffs (dans le prolongement de sa fin de saison compliquée), Hali est sans doute bien content de voir le champion NBA 2019 faire un énorme chantier et porter le groupe. M’enfin, faudra quand même passer un cap pour mettre les Bucks hors jeu.

Siakam n’est pas loin d’être le gars le plus en forme en ce début de postseason. Il l’est sans doute déjà, ne reste plus qu’à confirmer sur les autres matchs. Les Pacers ont ouvert ce soir une possibilité : celle de faire suer vénère les Bucks chez eux, Giannis Antetokounmpo ou pas. Et avec le TRÈS mauvais souvenir des derniers Playoffs à Milwaukee, la pression est désormais dans le camp des Daims.