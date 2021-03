Les Nets battent les Knicks dans un bête de derby new-yorkais : 117-112, on en veut 7 comme ça en Playoffs !

C’était une affiche particulièrement attendue cette nuit entre les rivaux de Big Apple. Les Nets qui reçoivent les Knicks, le second contre le septième et surtout, enfin l’impression que ce derby se joue entre deux belles équipes. Let’s go !

Peu de fans dans les tribunes pour admirer les débuts en titulaire d’Immanuel Quickley mais la certitude que ce match pourrait donner lieu à d’autres manches sympas entre les deux voisins. New-York attaque avec plus d’envie et de crocs que Brooklyn et le tandem Bullock-Randle sanctionne le laxisme défensif des locaux de loin. Steve Nash n’a besoin que d’un temps-mort pour réveiller sa troupe et les hommes en noir se mettent en action. Kyrie Irving nous fait profiter de son handle sur R.J Barrett tandis que Jeff Green fait à peu près ce qu’il veut à l’intérieur. L’entrée des second units est largement profitable à Brooklyn qui prend le large. L’attaque des Knicks s’enrhume et malheureusement, il n’y a pas de stops derrière pour limiter la casse. L’écart monte tranquillement entre quinze et vingt points et on se dit que la compétitivité de ce match a été tué dans l’œuf. Loin de là. Longtemps à la traîne, New-York s’offre un comeback derrière les coups de butoir de Julius Randle, R.J Barrett et Alec Burks. La défense monte d’un cran et les Nets n’arrivent plus à trouver les solutions derrière leurs stars. Les rivaux grapillent encore et toujours et une ultime pression défensive permet aux hommes de Tom Thibodeau d’avoir une dernière possession à offrir à Julius Randle (33 points, 12 rebonds, 6 passes) pour égaliser. C’est là, le moment clé du match.

Randle cherche à scorer sur la tête de Kyrie Irving de loin, lequel effleure le ballon du bout des doigts, gênant le tir de l’intérieur. Celui-ci pense pouvoir récupérer et remonter direct mais on lui siffle un marché fatal. On entre alors dans la tête de Scott Foster et c’est pas forcément un endroit cool à visiter. Ne faut-il pas considérer que le ballon n’était plus en possession du joueur à cause du contre ? Chacun se fera son interprétation mais cette fin de match risque de BEAUCOUP faire parler et Julius Randle, qui a cherché à s’expliquer avec l’arbitre, ne va pas bien dormir cette nuit, comme la plupart des fans qui auront la sensation de s’être fait voler une fin de match au couteau. Si on ne peut évidemment pas ôter ce fait de jeu, on préfère retenir les belles valeurs montrées par le groupe des Knicks ce soir pour résister au duo Irving-Harden (34 points pour le premier, 21-15-15 pour le second). A l’heure actuelle, ce match serait un premier tour de Playoffs et ça donne bien envie !

Les Nets s’offrent le derby face aux Knicks mais on sent que ce match va alimenter les discussions demain entre potes. Fin de rencontre sous tension, des stars qui répondent aux attentes et une intensité digne d’un premier tour en postseason. On se donne rendez-vous au printemps pour sept manches supplémentaires ?