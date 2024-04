On est en plein milieu du premier tour de ces Playoffs NBA et cette nuit, quatre matchs avaient lieu. Les Knicks ont triomphé des Sixers dans un match à couper le souffle, les Clippers ont tenu bon à Dallas, les Pacers ont joué un sale coup aux Bucks et les Wolves ont fini de corriger les Suns. Envoyez le résumé !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Nicolas Batum a fait ce qu’il a pu face aux Knicks (1 point, 7 rebonds, 1 assist)

Rudy Gobert a été moins en vue individuellement (9 points, 5 rebonds et 2 contres), mais il est en demi !

Le highlight de la nuit :

Ce SHOOT DE PAUL GEORGE pic.twitter.com/i51VY9Kczp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #01 | Pick #09

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 59.65 pts#NBA pic.twitter.com/CjyJu9iyeb

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 29, 2024

Le bracket des Playoffs :

Le programme de la nuit prochaine :