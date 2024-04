Officiel, les Suns sont en vacances (beaucoup plus tôt que prévu)

Une nouvelle fois battus par les Wolves, les Suns quittent donc les Playoffs 2024 sur un sweep et la tête basse. Le all-in opéré par les cactus depuis un an et demi prend un grand coup dans les parties et l’été s’annonce.. long et actif dans l’Arizona.

L’honneur des Suns ne sera même pas sauvé.. Anthony Edwards s’en est bien assuré. 4-0, la messe est dite et le balai est sorti pour envoyer ces tristes cactus bien loin du Larry O’Brien Trophy.

Comment s’en étonner vu le visage désolant montré par Phoenix depuis le début de ces Playoffs ? Si Minnesota mérite les lauriers pour sa qualification, les Suns ont eux montré qu’ils n’ont jamais été prêts à faire un gros run sur cette postseason.

La fin logique d’une saison qui a vu la fanbase passer par toutes les émotions. Entre la frustration due aux blessures des leaders, les quelques matchs qui donnaient l’impression que Phoenix pouvait rêver grand et puis finalement le retour à la réalité : celle d’un roster bien trop déséquilibré où trois all-stars (et la paire Allen-Nurkic) sont censés cacher le vide abyssal qui existe derrière eux.

Désolé James Jones mais il y a un gap entre 2K et la réalité, un roster a besoin d’équilibre et pas juste des étoiles.

Résumons donc en quelques mots le cauchemar autour de Phoenix. Une masse salariale dans le rouge foncé (le Big 3 coûtera à lui seul 150 millions la saison prochaine..), plus aucun tour de Draft jusqu’à 2031 ! Ils ne pourront rien offrir d’autre que des salaires minimums et la mid level exception cet été. Échanger le contrat XXL de Bradley Beal ? Bon courage pour ça vu sa cote sur le marché. Sacrifier Kevin Durant et Devin Booker ? Cela semble impensable mais les deux joueurs sont les seuls assets de valeur qu’il reste à la franchise.

Phoenix arrive à un tournant de son projet et impossible d’imaginer un été où il ne se passe rien dans l’Arizona. Mat Ishbia va demander des comptes et il ne va pas dépenser 300 millions de dollars en paie + taxes pour se faire humilier au premier tour des Playoffs.

Qui pour prendre la porte alors ? Frank Vogel semble avoir un siège bien chaud mais il n’est pas le seul coupable. James Jones pourrait aussi se retrouver en difficulté car son all-in est en train de se transformer en cauchemar. On attendra aussi de savoir qui bouge dans le vestiaire car ce roster n’a aucune chance de viser loin dans l’état.

Les Suns sont en vacances et c’est un énorme camouflet vu les ambitions des Cactus sur cette postseason. L’été s’annonce chargé dans l’Arizona, de grosses décisions risquent d’arriver bien rapidement.