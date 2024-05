Après la victoire des Nuggets cette nuit lors du Game 5, Anthony Edwards a sorti la boîte à louanges pour Nikola Jokic. Le Serbe est tout simplement en train de porter son équipe à une immense remontada.

Nikola Jokic pouvait difficilement faire un meilleur match après avoir reçu son trophée de MVP la nuit dernière. 40 points, 13 passes, 7 rebonds, des pourcentages savoureux, le tout sans la moindre perte de balle. Tout simplement incroyable dans un match 5 capital pour la suite de la série.

Dans l’histoire de la NBA, il n’y a que 7% des équipes menées 0-2 en Playoffs qui ont réussi à se qualifier au tour suivant. Denver n’est plus qu’à un match d’y arriver et l’équipe du Colorado le doit en grande partie au talent de son triple MVP.

Interrogé dans le vestiaire après la rencontre, Anthony Edwards a rendu à Jokic ce qui appartient à Jokic. L’arrière des Wolves a été impressionné par la performance de son adversaire. Des propos rapportés par Ben Golliver du Washington Post.

“J’ai rigolé (devant le match de Jokic). C’est tout ce que je pouvais faire. Je peux pas être énervé. C’est le MVP. C’est le meilleur joueur de la NBA. Il l’a montré sur les 3 derniers matchs. Il était spécial ce soir, je dois le reconnaître : il a joué comme un patron” – Anthony Edwards

Après un début de série plus compliqué à l’image de son équipe, Nikola Jokic est en train de monter en température façon volcanique. Sur les trois dernières victoires de son équipe, le Joker tourne à 33 points, 9 passes, 9 rebonds et quasiment 3 interceptions de moyenne, le tout avec 60% d’adresse au shoot. On rappelle quand même que le bonhomme fait face à la meilleure défense du pays.. Dans un autre monde ce Jokic.

Source texte : Ben Golliver / Washington Post