Dans le Game 5 entre les Wolves et les Nuggets, dont le recap est à retrouver ici, Nikola Jokic a livré une nouvelle performance sensationnelle. Rudy Gobert, en défense sur le Serbe, a mangé une tempête en pleine face et n’a pu que reconnaître tout son talent après la rencontre.

La statistique fait mal mais elle est bien réelle. Dans les trois premiers quart-temps, Nikola Jokic a pris 7 tirs quand Rudy Gobert était chargé de défendre sur lui. 7 tirs pour… 7 paniers selon ESPN. Défenseur de l’année ou pas, rien à faire.

D’une part, Gobert n’a pas eu l’impact escompté en défense, parce qu’il est apparu trop souvent hésitant. Rester sur Nikola Jokic quand il progresse dans la raquette, garder un œil sur Aaron Gordon en ouvrant son corps vers l’extérieur, le Français n’a jamais vraiment fait le choix. Il s’est beaucoup retrouvé en retard et trop loin au moment de contester les tirs, trop impuissant.

Mais d’autre part, il a aussi défendu certaines actions avec toute son âme… pour voir Jokic rentrer des skyhook ou des trois-points d’une difficulté folle sans suer d’une goutte. Et ça, qui peut prétendre pouvoir faire quelque chose ? Chris Finch a envoyé Karl-Anthony Towns sur Jokic : même son de cloche. Naz Reid ? Pareil. Rien à faire on vous dit. En conférence de presse d’après-match, Rudy Gobert a encensé le match du Serbe, forcer de reconnaître sa domination :

“Il était dans la zone, il a pris des tirs que j’ai touché, mais la balle est rentrée quand même. Il a mis l’équipe sur son dos dans le troisième quart-temps, il a été incroyable. Il a tout fait, provoqué les fautes, tiré les lancers…”

Au-delà des paniers inscrits, Nikola Jokic a aussi joué avec la défense des Wolves en délivrant des caviars dans tous les sens (13), laissant les observateurs, les fans, et… les joueurs des Wolves sans voix. Après Rudy Gobert, Anthony Edwards a lui aussi reconnu le niveau stratosphérique du triple MVP.

Trop fort, trop tranquille, trop inarrêtable. Quand Nikola Jokic joue comme ça, même le défenseur de l’année passe pour du menu fretin. Rudy Gobert le reconnaît lui aussi, la performance est All-time.

