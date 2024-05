Nikola Jokic légendaire : 40 points, 7 rebonds, 13 passes face aux Wolves, une masterclass all-time !

Que dire ? Nous avons certainement assisté cette nuit à l’un des plus grands matchs en carrière de MONSIEUR Nikola Jokic : 40 points, 7 rebonds, 13 passes à 15/22 au tir, avec la victoire en prime… mais ce n’est pas tout. Le triple MVP a détruit Rudy Gobert, défenseur de l’année, et enchaîné les actions incroyables avec une facilité déconcertante. Au sortir du match, une seule pensée : profiter de ce joueur immense.

Nikola Jokic est un monstre. Nous en avons parlé maintes et maintes fois, le sujet semble se répéter, encore et encore. Inlassablement, ce pivot terrifie les raquettes, avec une attitude qui frôle l’insolence tant elle est désinvolte. Terrifier les raquettes ? Non, on reprend. Ce pivot terrifie la NBA. Cette nuit, face à l’une des meilleures défenses de la ligue, il a envoyé un enchaînement tout bonnement incroyable d’actions plus difficiles les unes que les autres. Nikola Jokic joue sur les contraires, car pour lui, rien n’a paru compliqué.

40 points

13 passes

0 ballon perdu

7 rebonds

15/22 au tir

2/3 à trois points

8/9 au tir

Il y a des performances dont on se souvient pour toujours.

Le soir où Nikola Jokic a récupéré son trophée de MVP et a cook le Défenseur de l’année devant son public.

On y était, on y fût.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2024

En parlant de statistiques : Nikola Jokic devient le deuxième joueur, après Chris Paul, a réussir un match à minimum 40 points et 10 passes sans perdre de ballon, en Playoffs. Au poste de pivot. C’est là toute la grandeur d’un tel joueur : il a banalisé ce genre de chiffres.

If you stayed up with us, thank you.

Jamal: 16 PTS / 1 REB / 4 AST / 1 STL

KCP: 16 PTS / 5 REB / 4 AST / 1 STL

Joker: 40 PTS / 7 REB / 13 AST / 1 BLK / 2 STL

AG: 18 PTS / 10 REB / 5 AST / 1 STL

CB: 10 PTS / 5 REB / 2 AST / 2 BLK pic.twitter.com/Qso2PcsUOX

— Denver Nuggets (@nuggets) May 15, 2024

Sauf qu’à l’instar d’un Stephen Curry, qui, tranquillement, approche de la fin de sa carrière, ces lignes ne sont pas acquises. Elles sont l’exclusivité d’un seul joueur, immense, qui nous fait nous lever pour des 3-points lents, loins d’être esthétiques, mais quand même sublimes. Nikola Jokic était déjà éternel depuis un moment, il pourrait désormais toquer à la porte des plus grands de l’histoire du jeu.

S’il va jusqu’au bout, il toque à la porte des 10.

On prendra le temps de tout bien poser, mais dans les 10 c’est en jeu.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2024