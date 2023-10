Plus que quatre nuits de pré-saison et une reprise désormais prévue dans une semaine tout pile. Le mois d’octobre suit son cours en NBA et hier soir c’est à Phoenix, Arizona, que le plus intéressant des spectacles a eu lieu.

Le retour de Deandre Ayton sur ses terres ? Pas du tout, Dede n’a d’ailleurs pas joué, tout comme Anfernee Simons, Jerami Grant et Malcolm Brogdon.

Le retour de Jusuf Nurkic à Portland ? Pas du tout, Youyou n’a d’ailleurs pas joué non plus.

Car c’est évidemment vers le Big Three des Suns que nos yeux se sont très vite tournés, vers un incroyable Big Two surtout, avec une première mi-temps énorme de Devin Booker et Kevin Durant, tous deux auteurs de 19 points avant d’aller se doucher à la mi-temps.

Un KD plutôt à la distribution en début de match, pendant que DB pilonnait la défense des Blazers avec 17 points inscrits dès le premier quart. Quatre shoots du parking notamment, et globalement le combo talent / manque de défense qui offre un résultat proche de la perfection pour le mec de Kendall Jenner. Kevin Durant ? Il aura pris le relais au second quart, inscrivant une quinzaine de points sur la période et évitant les peaux de banane sur le parquet, ça c’est le plus important.

Un Bradley Beal moins en vue mais donc ce duo injouable et qui le sera aussi en saison régulière, faites-nous confiance. Allez, envoyez les highlights et dîtes-vous que rien ni personne ne peut arrêter ces mecs, simplement les regarder et applaudir.

KD and D-Book put on a SHOW in the 1st half vs the Trail Blazers 🤩🔥

Durant: 19 PTS (6/10 FGM), 4 AST

Booker: 19 PTS, (6/11 FGM), 4 3PM, 4 AST pic.twitter.com/wvQCvTvr9O

— NBA (@NBA) October 17, 2023