Arrivé aux Hornets cet été, Frank Ntilikina veut se faire sa place chez les Frelons. Et pour ça, il se repose sur ce qu’il sait faire de mieux : défendre. De quoi séduire son nouveau coach Steve Clifford.

Franky le sait, ce nouveau challenge aux Hornets est peut-être l’opportunité de la dernière chance pour lui en NBA. On ne va pas refaire l’ensemble de son parcours dans la Grande Ligue, mais quand on sait qu’il a été signé seulement au mois d’août via un contrat partiellement garanti d’une petite saison, on se rend bien compte que la place de Ntilikina dans l’élite est de plus en plus menacée.

C’est notamment pour cette raison que la présaison est importante pour le meneur français. Et visiblement, il a tapé dans l’œil de son entraîneur à travers sa propreté et surtout ses capacités défensives.

“Frank a terminé avec six passes décisives et aucune perte de balle, et il est notre meilleur défenseur. Sa défense sur le plan collectif est très bonne. Sa défense individuelle en pick-and-roll, je dirais qu’il n’y a pas beaucoup de gars meilleurs que lui dans la ligue. Il peut défendre des scoreurs de premier rang et peu de gars peuvent faire ça. Une telle défense, avec six passes et zéro turnover, forcément ça aide.” – Steve Clifford après le match Hornets – Thunder dimanche, via All Hornets

Coach réputé avant tout pour sa philosophie défensive, Steve Clifford aime la contribution de Frank Ntilikina, qui a vu son temps de jeu augmenter de match en match durant la présaison (9 minutes dans la première rencontre, puis 20 et enfin 23 contre Oklahoma City). De bon augure pour le French Prince, qui a l’opportunité d’obtenir de vraies minutes sur la rotation à la mène.

Néanmoins, Franky ne pourra pas se contenter de simplement défendre. Certes, ça plaît beaucoup à Clifford, mais l’ancien Strasbourgeois devra aussi montrer qu’il peut aider en attaque, notamment en matière de playmaking comme face au Thunder. Et s’il peut planter deux-trois shoots quand l’opportunité se présente, c’est bingo.

À Franky de confirmer ses bonnes dispositions pour solidifier sa place aux Hornets, et par la même occasion en NBA.

That's @FrankLikina's ball now. #LetsFly35 pic.twitter.com/hSJTBg9wpL

— Charlotte Hornets (@hornets) October 15, 2023

Great team defense here from the @Hornets, especially LaMelo Ball.

Ntilikina ices the screen to the sideline with Richards in drop. This requires McGowens to slide off his man, leaving Ball defending two players on the weak side. He wisely notices and cuts off the Kispert cut. pic.twitter.com/C2MAg1S2AN

— Richie (@richierandall) October 13, 2023