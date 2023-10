En cette période de préparation d’avant-saison, les Mavericks doivent faire avec les petits bobos de Luka Doncic et Kyrie Irving. Mais les dernières nouvelles concernant les deux stars de Dallas sont rassurantes.

Blessé à l’aine, Kyrie Irving avait récemment été annoncé forfait pour une durée indéterminée. Quant à Luka Doncic, touché au mollet lors d’un entraînement, il n’avait pu jouer que cinq petites minutes lors de son grand retour à Madrid. De quoi se poser quelques questions sur l’état de santé des deux stars de Dallas en vue du début de saison prévu le 25 octobre prochain.

L’insider Marc Stein est là pour nous offrir une update, update qui devrait rassurer les fans des Mavs.

En effet, on apprend que Kyrie a participé à l’entraînement complet ce lundi, un très bon signe après avoir manqué deux des trois premiers matchs de présaison à l’étranger. Luka Doncic, lui, souffre d’une lésion sans gravité au mollet, et fera l’impasse sur la dernière rencontre de présaison face à Detroit en fin de semaine. Il devrait néanmoins être opérationnel dans dix jours pour la reprise.

Kidd also said Kyrie Irving was a full participant today in Dallas' first practice since the team returned from the longest preseason trip in league history. Irving missed two of the three games abroad with left groin soreness.

More coverage from me: https://t.co/qalRJrcrJ1 https://t.co/6KmQB0TOZn

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 16, 2023

Les Mavericks commenceront leur saison régulière sur le parquet de San Antonio, pour la grande première de Victor Wembanyama en match officiel.

__________

Source texte : Marc Stein