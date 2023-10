Damian Lillard assure que son prime est loin d’être terminé

Auteur d’une saison calibre All-NBA l’an passé, Damian Lillard reste l’un des tout meilleurs meneurs de la NBA à 33 ans. Mais combien d’années possède-t-il encore à un tel niveau ? Le nouveau pote de Giannis Antetokounmpo assure qu’il a encore beaucoup de belles saisons devant lui.

Portant pour la première fois le maillot des Bucks la nuit dernière, Damian Lillard vient d’entamer un nouveau chapitre de sa longue et belle carrière. Forcément c’est un grand changement pour celui qui a passé plus d’une décennie à Portland, changement qui va demander une période d’ajustement à Milwaukee. Mais à ceux qui pensent que les Bucks vont bénéficier de seulement une ou deux saisons de prime Lillard, Dame Time préfère prévenir : le déclin, c’est pas pour tout de suite.

“Je n’ai montré aucun signe de déclin. Je vois des gens dire, ‘Oh, il se blesse’. Je n’étais pas blessé la saison dernière. J’étais blessé l’année d’avant. J’ai choisi l’opération. Je n’ai pas d’historique de blessures. J’ai été en bonne santé toute ma carrière. Donc quand je vois ce genre de choses, c’est comme s’ils me donnaient l’opportunité de prouver qu’ils ont tort. Quand je vais avoir 38 ans (après son contrat actuel, ndlr.), je bougerai toujours aussi bien. Je vous le promets. Et le shoot, ça ne se perd jamais.” – Damian Lillard, via Sports Illustrated

Le fait que Damien touchera plus de 60 millions de dollars à 36 balais a de quoi faire tiquer, mais le principal intéressé ne se voit pas quitter l’élite des meneurs lors des saisons à venir.

Il est vrai qu’en matière de durabilité, le bonhomme tient la route. Sur ses neuf premières saisons NBA, il n’a jamais joué moins de 66 matchs. La seule saison qui a vraiment été gâchée par les blessures, c’était la campagne 2021-22 (29 matchs joués), quand il s’est fait opérer des abdominaux. Certes, l’an passé, Dame a été limité à seulement 58 rencontres, mais c’était surtout parce que les Blazers ont très clairement activé le mode tanking en fin de saison. Ce qu’on a surtout vu, c’est un Lillard de retour au top sur le plan individuel, avec des stats de 32,2 points par match (record en carrière) et 7,3 passes décisives.

Damian Lillard guarantees that he will still be an elite player at 38 years old

“I’ve shown no signs of slowing down… I'm going to be 38, moving the same way I move right now. I promise you. And shooting, that doesn’t go away.”

(Via @SIChrisMannix ) pic.twitter.com/k6f0obW37U

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 16, 2023

On verra jusqu’à quand Lillard peut conserver un tel niveau d’excellence, car on sait que les pépins physiques, ça ne prévient pas. Même quand on est aussi pro que Dame. Néanmoins, son arrivée chez les Bucks de Giannis semble représenter une bonne nouvelle pour sa longévité.

Si ses stats devraient logiquement baisser dans une équipe aussi complète que Milwaukee, il ne sera plus la première cible des défenses adverses comme pendant tant d’années à Portland. Avec le Greek Freak, Khris Middleton ou encore Brook Lopez, Dame évolue en effet dans la meilleure team de sa carrière, et il n’aura donc pas besoin de sortir des matchs à 50 pions pour aider les siens à gagner. Un véritable luxe pour celui qui a porté une franchise entière sur ses épaules pendant dix ans.

