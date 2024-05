Il y aura eu un peu de suspense dans ce Game 5 entre les Celtics et les Cavs, mais ce fut un faux suspense. Boston s’impose et file en Finale de Conf pour la troisième année de suite, les Cavs sont en vacances, chacun reste à sa place !

Le suspense ? Il était peut-être bien mort… avant même le début de ce match. L’annonce du nouveau forfait de Donovan Mitchell agissait alors sur la Cavs Nation comme un sacré coup de bambou, et celle de Caris LeVert comme un couperet. Difficile de faire face au complet, quasiment impossible avec tant de blessés, et même si les Celtics n’auront pas forcément montré les muscles dans cette série la différence de niveau se fait bien voir au final.

Dans ce Game 5 ? Evan Mobley a pris rendez-vous pour l’avenir avec ses 33 points, Marcus Morris nous a rappelé le passé avec ses 25 points. Darius Garland est passé à côté de son match, Georges Niang s’est probablement envoyé un thon-mayonnaise à la mi-temps, et en face les C’s ont offert à leur public le service minimum, ce qu’il fallait. Jayson Tatum a été très propre (25/10/9/4 à 9/16 au tir), mais le duo costaud de ce match 5 est un duo inattendu puisque ce sont Derrick White et Al Horford qui ont été les plus en vue côté C’s. Le vieux Al a envoyé son meilleur match des Playoffs pour le plus grand plaisir de son papa, davantage filmé que Payton Pritchard cette nuit, et Derrick White a enfin rappelé son talent, un peu paumé depuis le début de cette série.

Au final et malgré quelques coups de pression utopistes, les Cavs s’inclineront avec les honneurs, on insiste, dans une série où ils se seront battus avec leurs armes, notamment sur la fin malgré leurs nombreux absents. Bref. Il y aura eu un peu de suspense dans ce Game 5 entre les Celtics et les Cavs, mais ce fut un faux suspense. Boston s’impose et file en Finale de Conf pour la troisième année de suite, les Cavs sont en vacances, chacun reste à sa place !