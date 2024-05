Ça n’aura pas été la série la plus sexy de l’année, les Celtics n’auront pas forcément montré leur meilleur visage pendant ces cinq matchs, mais au final l’écart entre les deux équipes était tout de même bien présent, notamment eu égard aux blessures côté Cavs. Boston est en Finale de Conf, encore, et encore !

Une première série maitrisée face au Heat, malgré une défaite à domicile lors du Game 2.

Une deuxième série maitrisée face aux Cavs, malgré une défaite à domicile lors du Game 2.

Même scénario donc, pour cette demi-finale de Conférence, même scénario que lors du premier tour contre les rivaux de Miami. Les Celtics nous ont malicieusement laissé croire qu’il y aurait une série en se faisant poncer chez eux lors du match 2, mais au final Boston était au-dessus, largement au-dessus. Sans avoir été resplendissants, loin de là, la meilleure équipe de la saison régulière (64 victoires) a finalement eu raison de Cavs tout d’abord privés de Jarrett Allen, puis Donovan Mitchell et enfin Caris LeVert, “ça fait beaucoup là non”. L’absence de Kristaps Porzingis pour les C’s a été palliée sans trop de problèmes, question de ressources, et l’équipe de Joe Mazzulla fonce donc en Finales de Conférence pour la sixième fois en neuf saisons. Boston affrontera le vainqueur de la série entre les Knicks et les Pacers, les Knicks menant 3-2 avant le Game 6 de vendredi soir.

Mission accomplie, sans la manière, mais était-ce vraiment là l’essentiel face à une équipe de Cleveland en souffrance. Début des vraies hostilités à partir de la semaine prochaine pour la Maison Verte, on passe aux choses sérieuses !