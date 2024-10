Flashback : les 50 points de Derrick Rose à Halloween

Le 31 octobre 2018 fait partie de ces dates marquantes en NBA. Pour célébrer Halloween, Derrick Rose revêt son costume de MVP 2011 pour sortir sa meilleure performance au scoring (50 points) contre le Jazz.

En 2018, Derrick Rose n’est plus au top de sa forme. Comme souvent depuis 2012 vous nous direz, et vous avez bien raison. Après un passage très bref à Cleveland pendant la saison 2017-18, où il a plus fait figure de valet que de réel soutien au King LeBron James, Derrick quitte l’Ohio pour rejoindre la tanière des Timberwolves. Une destination où il espère se relancer après avoir pensé plusieurs fois à la retraite.

Les Loups sont pleins d’ambition puisqu’ils viennent de retrouver les Playoffs après un trou d’air terrible de 14 ans. Malgré le départ de Jimmy Butler, Minnesota possède tout de même un beau groupe autour de Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins.

Ainsi, nous voilà au 31 octobre 2018. Chacun prépare son costume, les enfants sont prêts à aller réclamer récolter des bonbons dans toutes les maisons du voisinage au rythme du traditionnel “un bonbon ou un sort”.

Derrick Rose, malgré ses 30 ans au moment des faits, reste un grand enfant et il a dû poser la célèbre question aux joueurs du Jazz avant le match. Et vu la performance qu’il va proposer, force est de constater qu’Utah n’était pas venu avec des bonbons dans sa besace.

En l’absence de Jeff Teague, Derrick Rose est propulsé titulaire. D-Rose starter d’une équipe coachée par Tom Thibodeau, on se croirait presque de nouveau en 2011.

Le plus jeune MVP de l’histoire allume la mèche dès le début de la rencontre avec un tir à 3-points, pas sa spécialité, mais un secteur où il s’est beaucoup amélioré au fil des années. À défaut d’avoir un genou solide, l’ex-Bull a un joli coup de poignet. Derrick enchaîne avec un lay-up sur Joe Ingles et un and-one sur Rudy Gobert. À peine quatre minutes après le coup d’envoi, le numéro 25 affiche déjà 7 points.

Au moment de retourner au vestiaire, Derrick Rose est à 16 unités. Pourtant, son show ne fait que commencer. Entre pénétration sur Rudy Gobert et shoot à 3-points sur la tronche de Ricky Rubio, rien ne semble arrêter l’incroyable performance qui se déroule sous nos yeux. Un écran de Taj Gibson pour un mi-distance de Derrick et voilà son compteur qui grimpe à 29 unités. Quand on vous dit qu’on se croit de retour à Chicago, on ne rigole pas. Sur ce seul quart-temps, le meneur inscrit 19 points pour un total de 35 unités.

Personne n’est dupe et on a tous compris que l’Histoire avec un grand H allait s’écrire sous nos yeux. En ligne de mire, les 42 unités, le record personnel du MVP 2011.

Et c’est à 3 minutes 30 du terme que Derrick Rose décide de battre son record avec un shoot à 3-points sur sa victime préférée du soir, à savoir Dante Exum. On arrive dans le money-time et le match est à égalité. 119 partout.

We celebrate 50 days until #KiaTipOff19 with @drose’s emotional 50-point performance last season! pic.twitter.com/nQT6OrONtA

— NBA (@NBA) September 3, 2019

Vous l’avez compris à la lecture de cet article ou si vous avez vu le match : le thème de cette soirée de Halloween, c’est le retour aux classiques, que ce soit à travers le maillot porté par les Wolves ou la perf’ de Derrick Rose. Et que serait un match old-school de Derrick Rose sans des moments bien clutch ?

À une minute du terme, D-Rose fait danser Rudy Gobert pour atteindre la barre des 46 points et surtout remettre Minnesota devant. Après Gobzilla, c’est Dante Exum qui reprend un bucket sur la tronche – de toute façon, le joueur du Jazz n’est plus à ça près – et le compteur personnel de la star du soir affiche 48 points.

Grâce à deux lancers-francs, Derrick Rose atteint la barre des 50 points, mais on célébrera plus tard. Pour l’instant, il reste encore un match à gagner et les Wolves n’ont que trois points d’avance. La dernière possession revient donc au Jazz. Jae Crowder allume derrière l’arc, mais tape le fond du cercle. Ricky Rubio récupère le rebond, Joe Ingles prend le tir, manqué aussi. Il reste cinq secondes, mais Jae Crowder récupère la balle et décale sur Dante Exum situé dans le corner gauche.

Depuis le début de la soirée, Dante Exum est la victime de Derrick Rose et vous pensez qu’il va le laisser tranquille sur la dernière action du match ? Certainement pas. Le MVP 2011 contre le shoot de son adversaire et cette fois-ci le buzzer retentit.

Minnesota s’impose 128 à 125 et la ligne de stats de Derrick Rose nous ramène directement à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître : 50 points (record en carrière), 4 rebonds, 6 passes, le tout en 41 minutes.

L’irréel laisse désormais place à l’émotion. Les chants MVP descendent des travées du Target Center. Toujours cette même idée d’être revenu en 2011. Interrogé juste après le match, Derrick Rose ne peut s’empêcher de laisser couler quelques larmes. De toute façon, on est dans le même état derrière notre écran.

Cette performance à 50 points reste le dernier grand coup d’éclat du tout jeune retraité. Si on a pu apercevoir des séquences intéressantes après ce 31 octobre 2018, rien n’est arrivé à la hauteur de cette masterclass pondue par Derrick Rose en ce soir d’Halloween. Et cette carrière – qui aurait pu être si belle – restera un éternel what-if.