On enchaine ! A neuf jours de la “vraie” reprise, la NBA nous propose encore six nuits de pré-saison, et ce soir ce sont six matchs qui sont au programme. On vous présente tout ça ?

Le programme de la soirée :

23h : Hornets – Thunder

0h : Heat – Grizzlies

0h : Raptors – Cairns Taipans

1h : Lakers – Bucks

3h : Nuggets – Bulls

3h30 : Kings – Warriors

Encore pas mal de raisons pour se mettre devant la NBA ce soir, et on ne vous parle même pas de cette soirée chez votre pote Théo qui s’annonce chiante à mourir.

Deux young cores intéressants à 23h, surtout un mdr, avec ce match entre les Hornets de LaMelo Ball et Brandon Miller et le Thunder de Shai, Chet, Jalen, Ousmane et toute la clique. On surveillera ensuite – de loin – les matchs de minuit car c’est surtout à 1h qu’il faudra être prêt avec la potentialité d’avoir en même temps sur un terrain de basket… LeBron James, Damian Lillard, Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo. On parle au conditionnel car pré-saison ne rime pas avec motivation, mais la possibilité existe et rien que pour ça on ne traînera pas loin du PC à 1h du matin.

Petit dessert à 3h30, un Warriors – Kings toujours appétissant, avec des Rois qui veulent préparer au mieux leur saison et côté Warriors le duo Chris Paul / Jonathan Kuminga qui monte gentiment en puissance aux côtés des historiques de la Baie. Allez, faites-vous cette soirée en solo, on vous jure que la teuf chez Théo ne vaut pas vraiment le coup.