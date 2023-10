Nick Young signe avec… les Macau Black Bears de Hong-Kong

Les légendes ne meurent jamais, et c’est donc en Asie que celle-ci va renaître bientôt de ses cendres. Préparez-vous à passer du temps sur YouTube, Nick Young reprend du service !

Il est clairement l’un de nos idoles, l’un des premiers joueurs NBA à avoir posé son cerveau pour jouer devant nous. Son principal fait d’arme en matière de mise sur pause ? Cette célébration alors que son tir n’est pas rentré, oui vous avez bien lu :

Et puis tiens, on vous remet également celle-là, parce qu’elle nous rappelle aussi un sacré Kobe Moment (et l’existence de Jordan Hill) :

Celui qu’on a longtemps appelé Swaggy-P n’était pas le premier pour la déconne mais possède tout de même une jolie petite expérience NBA avec plus de 750 matchs joués dans la Grande Ligue pour 11,4 points de moyenne, et un titre de champion NBA en 2018 avec les Warriors qui reste évidemment son apex collectif, loin de ses années Lakers, plus consistantes statistiquement mais à des années lumière en terme de jeu proposé par son équipe.

Hormis un bref passage en Chine en période COVID, Nicolas Jeune avait rompu le lien avec les parquets depuis presque cinq ans et revoilà donc le bg sur le presque devant de la scène, comme il l’a annoncé sur son compte Twitter, parce que moi vivant je n’appellerai jamais ça X.

Nick Young has signed with the Macau Black Bears of Hong Kong

(h/t @WireHoops ) pic.twitter.com/sIqxScKFVd

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 14, 2023



On ne sait pas encore si D’Angelo Russell dévoilera en live Instagram la vie sentimentale de Nick (si vous avez la ref vous êtes un vrai), mais l’arrivée de Nick Young à Hong-Kong nous offrira sans doute très vite des highlights “originaux” comme Dwight Howard nous en a par exemple offert made in Taiwan. Personne n’est prêt pour voir l’ex d’Iggy Azalea claquer 50 pions à 23/71 au tir avant de poser un rap au micro du ESPN local, alors surveillez les réseaux car on tient peut-être là la signature la plus swag(gy-P) de l’automne !