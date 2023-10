Oh, des nouvelles d’Alexis Ajinca ! L’ancien intérieur de l’Équipe de France s’est engagé en G League, avec le Capital City Go-Go, franchise affiliée à celle des Wizards.

On commence à entendre régulièrement parler de son petit zinc Melvin, qui fait ses gammes en Pro A avec Saint-Quentin après avoir été nommé dans le meilleur cinq de la Coupe du Monde U19 il y a quelques mois.

Mais c’est bien d’Alexis dont on parle aujourd’hui, Alexis Ajinca, lui aussi jadis dominant lors d’une Coupe du Monde junior, avec la génération Diot / Edwin / Batum, et par la suite solide joueur FIBA (champion d’Europe 2013) et NBA (drafté en n°20 en 2008, 300 matchs en carrière).

Pau-Orthez, Hyères-Toulon, que des noms composés mais pas de Pontault-Combault, puis la NBA (Bobcats, Mavs, Raptors), avant un retour en France, Hyères-Toulon de nouveau puis Strasbourg. Quatre saisons de plus avec les Pels et un passage à l’ASVEL plus..e. grand Alexis mettait un terme en 2021 à une carrière mine de rien bien remplie, avec comme souvenir indéfectible cette médaille d’or glanée à l’Euro 2013 avec Tony Parker et ses deux collègues de promo, Antoine Diot et Nico Batum.

Aujourd’hui, celui qui avait tendance à pas mal dézoner de la raquette sur sa deuxième partie de carrière aura donc l’occasion de zoner sur les bancs NBA, ou presque, puisque c’est avec la franchise de G League du Capital City Go-Go qu’il fera ses gammes, aux côtés du coach Cody Toppert.

J’ai accepté une nouvelle opportunité avec l’équipe @nbagleague des Washington Wizards @CapitalCityGoGo ça va être ma première expérience de coaching . #TeamAjinça Tellement hâte . pic.twitter.com/Xks1P9DeLC

— Alexis Ajinça (@AjincaAlexis42) October 14, 2023



Une première expérience de coaching, dans un championnat peu réputé pour les systèmes qui y sont déployés ? Parfait pour AA, qui va surtout pouvoir se familiariser avec le monde du coaching, non loin de la NBA mais très loin tout de même de sa pression quotidienne.

On lui souhaite bonne chance, on surveillera ça de près cette saison, et on souhaite surtout qu’il n’ait pas à coacher Bilal Coulibaly cette saison.