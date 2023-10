Preview des Sacramento Kings – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Sacramento Kings, enfin de retour dans la cour des grands. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe de Sacto !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

48 victoires, 34 défaites, et une belle troisième place de Conférence Ouest. Après 16 ans d’affilé à siroter des cocktails à Cancun dès le mois d’avril, les Kings brisent enfin la malédiction en retournant en Playoffs ! De quoi remettre un peu de baume au cœur aux fans qui se sont tapés toutes ces campagnes de Playoffs sans leur équipe fétiche. Il faut dire qu’avec un De’Aaron Fox en mode All-Star et un Domantas Sabonis toujours aussi fiable, les Kings ont eu de bons référents sur qui compter !

Mais toute cette ascension des Kings n’aurait pu être possible sans le brillant coaching de Mike Brown. Grâce à un système basé sur le jeu sans ballon avec Sabonis en plaque tournante, Sacramento a su monter la meilleure attaque de NBA la saison dernière. De quoi accéder directement aux Playoffs où ils n’auront malheureusement pas survécu aux Warriors. En même temps, difficile de battre les champions en titre à leur propre jeu.

Le marché de l’été

Ils partent : Richaun Holmes, Terence Davis, Chimezie Metu, PJ Dozier, Matthew Dellavedova, Neemias Queta

: Richaun Holmes, Terence Davis, Chimezie Metu, PJ Dozier, Matthew Dellavedova, Neemias Queta Ils prolongent : Domantas Sabonis, Harrison Barnes, Trey Lyles, Kessler Edwards, Alex Len, Keon Ellis (two-way)

: Domantas Sabonis, Harrison Barnes, Trey Lyles, Kessler Edwards, Alex Len, Keon Ellis (two-way) Ils arrivent : Sasha Vezenkov, Chris Duarte, Nerlens Noel, JaVale McGee, Colby Jones, Jalen Slawson (two-way)

Apparemment c’est plutôt clair pour Monte McNair : on prend les mêmes et on recommence, à peu de choses près. Le marché de l’été s’est surtout passé en interne avec quelques prolongations. Tout d’abord une giga kichta à 217 millions sur 5 ans pour Domantas Sabonis, qui va pouvoir s’offrir à peu près tout ce qu’il veut. Certains trouvent ça plutôt cher, et on les comprend, mais McNair avait-il vraiment le choix pour conserver sa star lituanienne ? Une fois le plus gros géré, Harrison Barnes l’a rejoint avec un bon petit contrat sur 3 ans. Le reste appartient au banc, et les tarots restent raisonnables.

Pour ce qui est des départs, rien de transcendant non plus. Surtout que les joueurs qui font leurs valises sont immédiatement remplacés en mieux. On note l’arrivée plaisante de Nerlens Noel pour enfin apporter un peu de défense intérieure en rotation. Mais le gros nom dans les arrivées reste Sasha Vezenkov. Comment le MVP 2023 de l’EuroLeague va s’acclimater au jeu NBA ? Sûrement le facteur X des Kings pour la saison à venir.

Le roster 2023-24 des Kings

Meneurs : De’Aaron Fox , Davion Mitchell, Jordan Ford (two-way)

: , Davion Mitchell, Jordan Ford (two-way) Arrières : Kevin Huerter , Malik Monk, Chris Duarte, Colby Jones, Keon Ellis (two-way)

: , Malik Monk, Chris Duarte, Colby Jones, Keon Ellis (two-way) Ailiers : Harrison Barnes , Kessler Edwards

: , Kessler Edwards Ailiers-forts : Keegan Murray , Sasha Vezenkov, Trey Lyles, Jalen Slawson (two-way)

: , Sasha Vezenkov, Trey Lyles, Jalen Slawson (two-way) Pivots : Domantas Sabonis, Nerlens Noel, Alex Len, JaVale McGee

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Qui dit marché de l’été plutôt calme, dit rotations plutôt similaires à l’an dernier. Le cinq majeur classique des Kings version Mike Brown ne va pas bouger cette saison, et la philosophie de jeu non plus. On a hâte de revoir les fameux main à main entre Sabonis et Kevin Huerter, les tirs clutch de De’Aaron Fox, et les progrès de Keegan Murray dans son année sophomore. En attaque on est toujours sur du très haut niveau avec un spacing premium et des menaces dans tous les sens. Du jeu rapide, du jeu sans ballon, et du tir lointain… Il y a tout pour faire serrer des coaching staff !

C’est plutôt pour la défense qu’on est inquiet… Avec Sabonis en protecteur de cercle principal, on est un peu sur des portes ouvertes en défense côté Sacto. Ok, on a du Keegan Murray qui peut calmer les ailiers adverses, mais le reste est plutôt négatif défensivement. Même si Nerlens Noel peut résoudre un peu ce problème par séquences, ça reste par séquences… Alors est-ce que les Kings pourront faire mieux que la 24ème défense NBA ? On l’espère pour eux mais ça ne passera pas sans la baguette magique de Mike Brown.

Une petite vidéo en passant ?

Domantas Sabonis, De’Aaron Fox et… Malik Monk ?

Côté TTFL, c’est plutôt Sabonis qui sait faire plaisir avec ses triple-double. Pas mal de passes et de rebonds certes, mais aussi une énorme efficacité au scoring qui laisse peu de malus dans un total de points. Le renard peut également être un spot intéressant avec ses lancers francs provoqués, mais s’il n’est pas dans un gros soir au tir, on peut vite s’approcher d’une odeur de carotte. Après, pour les plus inconscients téméraires, on a aussi le choix Malik Monk, avec qui on est jamais à l’abri d’un 75 sorti de nulle part. Si Fox est out, ça se tente non ? Non.

Infirmerie : le point sur les blessures

Dans la catégorie des équipes pas trop embêtées par les blessures, les Kings sont sans aucun doute TOUT EN HAUT de la liste. En cumulé, le cinq majeur n’a loupé que… 19 matchs. C’est dire à quel point les Kings ont été tranquilles avec l’infirmerie pour engranger une dynamique tout au long de la saison. Le joueur le plus absent dans le cinq majeur ? De’Aaron Fox avec seulement… 73 matchs au total sur la saison. Alors oui Matthew Dellavedova a loupé la moitié de la saison, mais personne ne l’a remarqué. Et si on insiste autant sur la saison passée, c’est parce que l’équipe pète toujours autant la forme.

Quels objectifs cette saison ?

C’est là que ça se corse pour les Kings. Qu’attendre d’eux pour la saison à venir après avoir été la surprise en 2023 ? Ce qui est sûr c’est que les hommes de Mike Brown seront attendus au tournant chaque soir. Après une troisième place à l’Ouest, pourquoi devraient-ils viser plus bas ? Peu importe la régulière dans le fond (enfin pas trop). Ce qui compte c’est le tableau final des Playoffs en allant gratter un tour. Il est là l’objectif pour les Kings : faire mieux que l’année dernière, en allant un peu plus loin.

Mais est-ce vraiment réalisable ? On a peu parlé de cette mauvaise défense, mais est-ce que leur attaque d’élite peut faire gagner des séries de Playoffs à elle seule ? Tout dépendra de l’adversaire mais il y a de quoi penser que les Kings auront beaucoup de mal à sortir vainqueur face à des intérieurs dominants… Nikola Jokic… Anthony Davis… et même Karl-Anthony Towns… Sacramento peut avoir de gros problèmes rapidement au plus haut niveau. Alors comment atteindre ce second tour de Playoffs ? En faisant comme l’an passé : gagner beaucoup de matchs en régulière.

Le pronostic du rédacteur

43 victoires – 39 défaites. Cinq victoires de moins par rapport à l’année dernière, avec une place dans le play-in de l’Ouest. Alors oui Sacramento possède une attaque absolument incroyable, mais on ne va pas loin en Playoffs sans un plancher défensif minimal. D’autant plus que l’ensemble des coaching staff sera bien rodé face aux principes de jeu de Mike Brown. L’effet de surprise ne prendra plus à Sacto et plusieurs équipes arriveront avec des schémas défensifs embêtants pour eux. D’autant plus qu’il faudra le même alignement des planètes avec les blessures pour au moins égaliser les 49 victoires de l’année dernière. Alors un fond de jeu solide qui perdure pour gagner des matchs, mais avec l’effet de surprise en moins pour une équipe qui n’a quasiment pas changé à l’intersaison.