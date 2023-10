De’Aaron Fox, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Kings

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Sacramento Kings cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe californienne au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est De’Aaron Fox, le Renard qui va à 100 à l’heure.

La preview complète des Sacramento Kings 2023-24

La saison 2022-23 fut celle de la rédemption pour les Sacramento Kings, qui ont enfin retrouvé les Playoffs NBA pour la première fois depuis 2006. Et s’il y a bien un joueur qui symbolise cela, c’est De’Aaron Fox. Le Renard a franchi un très gros cap l’an passé avec des stats de 25 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne à plus de 51% au tir, portant ainsi son équipe jusqu’au podium de l’Ouest. Fox a connu son premier All-Star Game, il a été nommé dans le troisième meilleur cinq de la saison NBA, et a même raflé le titre de joueur le plus clutch de la saison grâce à ses nombreux exploits en fin de match.

Rapide comme l’éclair, spectaculaire, et décisif dans les moments chauds, De’Aaron Fox fait partie des joueurs NBA les plus kiffants à voir jouer. Son duo avec Domantas Sabonis (également All-Star et All-NBA la saison dernière) est l’un des plus efficaces de la Grande Ligue et avec ça, c’est tout Sacramento qui a repris des couleurs. Alors clairement, on a hâte de voir jusqu’où le Renard peut porter ces Kings version “Light The Beam” en 2024.