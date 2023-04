De’Aaron Fox n’avait jamais joué un match de Playoffs NBA dans sa carrière. Et cette nuit, il se retrouvait face aux Warriors de Stephen Curry dans le match le plus attendu à Sacramento depuis 17 ans. Rien que ça. Beaucoup seraient passés à côté de l’événement sous le coup de la pression, pas le Renard.

De’Aaron Fox n’est pas le joueur le plus clutch de la NBA cette saison par hasard. La pression, l’enjeu, les moments chauds, il aime ça. Et même si les Playoffs n’ont rien à voir avec la régulière, pour le meneur des Kings c’est pareil.

Dans la lignée de sa magnifique campagne 2022-23, Fox a offert un Game 1 exceptionnel aux fans des Kings pour le grand retour de Sacramento en Playoffs : 38 points en 40 minutes, 13/27 au tir dont 4/8 à 3-points et 8/12 aux lancers-francs, le tout avec 5 rebonds en prime et 3 passes décisives. C’est simple, dans l’histoire de la NBA, seulement un joueur a scoré plus de points que Foxie dans ses grands débuts en Playoffs, à savoir Luka Doncic (42 en 2020).

38 POINTS for De’Aaron Fox… tied for the 2nd-most EVER in a playoff debut! Kings win a THRILLING Game 1 👑 pic.twitter.com/tUAW0hIt0u — NBA (@NBA) April 16, 2023

Mais peut-être encore plus impressionnant que son total de points, c’est la manière avec laquelle il est allé les chercher qui rend sa perf si spéciale. Car sur ses 38 pions, 29 ont été inscrits en deuxième mi-temps quand Sacramento avait besoin d’un coup de boost pour revenir à hauteur du champion en titre, et finalement passer devant.

C’est Fox qui a mis l’équipe sur ses épaules dans le troisième quart en marquant 11 points de suite alors que Golden State avait pris dix unités d’avance. C’est Fox qui a enchaîné les ficelles dans le quatrième quart pendant que Steph Curry faisait des dingueries de l’autre côté du parquet. Et enfin, c’est encore Fox qui a marqué le 3-points ayant permis aux Kings de prendre un avantage définitif à quatre minutes de la fin sur un gros tir du parking.

De’Aaron Fox ANSWERS with a huge three of his own 🔥 THIS. GAME. 🍿pic.twitter.com/W3dVXZLMzP — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 16, 2023

Si De’Aaron a connu deux dernières minutes plus compliquées avec plusieurs échecs en attaque, il avait déjà fait la diff. Et son coach Mike Brown ne pouvait que lui rendre hommage en conférence de presse d’après-match, soulignant même son implication en défense face à un certain Stephen Curry.

“Fox a été absolument fantastique. […] Il sait qu’il doit être un two-way player de haut niveau pour qu’on ait une chance de gagner un titre. Il a été vraiment bon en défense ce soir (en défense). Pour nous, il ne doit pas uniquement être élite en attaque, mais aussi défensivement. C’est ce que font les All-Stars, les joueurs All-NBA, ils se montrent à la hauteur de l’événement.”